De ce întâlnirea Trump-Putin din Alaska nu este o nouă Ialta. „Trump este în fața unui eșec. Nu înțelege că va semna sfârșitul imperiului american”

Întreaga planetă așteaptă deznodământul întâlnirii dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, din Anchorage, Alaska, în contextul în care cele două mari puteri discută pe marginea opririi războiului din Ucraina. Rămâne de văzut dacă acest summit este doar o discuție pregătitoare unui lung șir de tratative, sau dacă deciziile se vor lua peste capul altor state implicate direct în problemă, inclusiv Ucraina și România, țara noastră având cea mai lungă frontieră cu Ucraina.

Europa și Ucraina și-au exprimat îngrijorarea cu privire la tratativele de pace fără consultarea statelor direct implicate, însă președintele Donald Trump a dat garanții că „tot ceea ce ține de teritorii nu se va negocia fără președintele ucrainean”.

Întâlnirea din Anchorage, Alaska, simbolică în sine, în contextul în care statul acum american a aparținut în trecut Rusiei, fiind cumpărat de Statele Unite ale Americii în 1867, vine în contextul în care SUA amenință cu sancțiuni economice severe Rusia, iar economia acesteia este deja în dificultate din cauza războiului prelungit.

Temerea statelor europene și a Ucrainei în special este ca acest summit să nu se transforme într-o Ialta 2.0, mai exact într-o împărțire teritorială fără consultarea celor implicați, însă comparația nu este una tocmai corectă. La Ialta, în Crimeea, în 1945, președintele american Franklin D. Roosevelt, prim-ministrul britanic Winston Churchill și dictatorul sovietic Iosif Stalin au consfințit sferele de influență în Europa, fără consultarea statelor direct implicate, de aici și analogia cu neimplicarea Europei și a Ucrainei în negocierile de pace din Alaska. România a fost atunci victimă, fiind băgată în sfera sovietică.

Pe de-o parte, Trump urmărește să fie văzut ca un pacificator și, eventual, să primească Premiul Nobel pentru pace la care râvnește de atât de mult timp, iar de cealaltă parte, Putin urmărește să forțeze recunoașterea în fața Vestului și eventual să clameze o victorie „finală”, dacă pretențiile teritoriale se materializează și, de ce nu, să obțină acorduri comerciale avantajoase, în contextul în care economia rusă este sugrumată.

Expertul internațional în securitate militară, Hari Bucur-Marcu, subliniază că nu poate fi vorba despre o Ialta 2.0, în contextul în care cadrul legislativ internațional nu mai permite cedarea de teritorii sau anexarea acestora prin război.

„Să ne înțelegem, Ialta a fost înainte de San Francisco 1945, când s-a făcut Carta Națiunilor Unite. Până la întâlnirea aceea s-au putut face întâlniri bilaterale, multilaterale, în care fiecare a pus țara la cale cum a vrut. Într-adevăr, după Ialta s-a văzut că Uniunea Sovietică a fost lăsată să-și exercite influența și chiar prezența militară în tot spațiul pe care l-a cucerit ea, inclusiv în România, pe care nu a cucerit-o prin război”, spune analistul.

Expertul de securitate militară spune că orice discuție teritorială între Trump și Putin nu poate avea o consecință reală, rămânând doar la stadiul de „vorbe”, în contextul în care există o serie întreagă de legi și acorduri internaționale care nu permit decizii privind teritoriile.

„Cheia întregii probleme este că doar Putin poate să oprească războiul pentru că el este agresorul. Un război se oprește cu victoria uneia dintre părți, ori dacă este oprit înainte de victoria unei părți, numai cel care agresează poate să-l oprească. Este o chestiune simplă. Și atunci trebuie convins sau constrâns. Putin spune că oprește războiul numai dacă obține victoria, dacă Ucraina se predă necondiționat, dacă eliberează teritoriile pe care încă nu le-a cucerit și le dă Rusiei, dacă se dezarmează complet, dacă renunță la sprijinul occidental, dacă promite că nu intră în NATO.”, subliniază specialistul.

Hari Bucur-Marcu spune că această întâlnire este cerută de Putin cu scopul de a mai trage de timp până la adoptarea sancțiunilor financiare și secundare, care vizează statele care susțin economia de război a Rusiei.

„Tipul ăsta de discuție în care Trump ar putea să împartă lumea, să-i cedeze teritorii ucrainene, este o discuție din punct de vedere juridic și practic irelevantă, pentru că nu poate face așa ceva. El poate să-i promită lui Putin doar ce poate face America, adică să mai amâne sancțiunile, eventual să revină și să aibă niște acorduri comerciale favorabile și pentru Rusia, să o mai scoată din marasmul acesta economic, să-i mai acorde o șansă să prefere contracte cu SUA în locul celor cu China, pentru a mai reduce influența chineză”, adaugă acesta.

Expertul în securitate militară precizează că nu pot fi înstrăinate și recunoscute teritorii ucrainene ca aparținând Rusiei în contextul în care Carta ONU și acordul final de la Helsinki spun că este inacceptabil și imposibil să obții prin război teritorii, amintind că din 2014 până astăzi, Crimeea a fost recunoscută ca fiind a Rusiei doar de către Belarus.

Politologul Cristian Pîrvulescu compară această întâlnire bilaterală mai degrabă cu Conferința de la Munchen din 1938, când Adolf Hitler a reușit să păcălească liderii europeni să îi ofere regiunea Sudetă din Cehoslovacia în schimbul opririi expansiunii naziste, fără consultarea Cehoslovaciei. Acordul nu a oprit Germania Nazistă, iar Hitler a ocupat întreaga Cehoslovacie, urmând ca apoi să declanșeze cel de-al Doilea Război Mondial.

„Este Munchen, nu are nicio legătură cu Ialta. Ialta, despre care vorbesc ei, era înaintea Războiului Rece și a Zidului Berlinului. Ialta este mai degrabă o figură de stil, pe câtă vreme Munchen-ul este o realitate, iar comparația cu conferința din 1938 este cea la îndemână cu atât mai mult cu cât Putin pare să se inspire masiv din stilul politic al lui Hitler, adică încearcă divizarea aliaților occidentali și umilirea Statelor Unite. Statele Unite sunt acum în locul Marii Britanii. Munchen a însemnat pentru Marea Britanie începutul sfârșitului, începutul pierderii imperiului. A fost o greșeală extraordinară pe care Chamberlain (n.red. Neville Chamberlain, premier britanic) a făcut-o în numele unei așa-zise păci”, explică profesorul Pîrvulescu.

Cristian Pîrvulescu consideră că această întâlnire din Alaska este „un atac la adresa ordinii internaționale”, în contextul în care Putin și Trump vor să compromită Organizația Națiunilor Unite.

„Înțelegerea din Alaska este un dezastru pentru România. Este un dezastru care arată că toată această construcție a apărării colective riscă să se prăbușească. Noi nu avem apărare colectivă europeană, iar americanii ne lasă de izbeliște, pur și simplu. Adică încheie înțelegeri cu rușii fără să aibă niciun fel de motiv, iar această înțelegere este, evident, pentru Statele Unite ale Americii, un eșec. Donald Trump este în fața unui eșec. Vladimir Putin a reușit să-și impună punctul de vedere”, mai spune politologul.

Fiind vorba despre Donald Trump, profesorul Pîrvulescu spune că oricând este posibil să pice o înțelegere, dar în linii mari există șanse ca un acord să aibă loc.

De ce au loc discuțiile în Alaska. Importanța teritoriului pentru ambele tabere

Alaska este cel mai apropiat teritoriu american de Rusia, fapt care îi conferă lui Vladimir Putin posibilitatea de a zbura fără a trece pe deasupra unor state „neprietenoase”. În plus, Alaska are o importanță istorică și pentru Rusia, fiind prima dată colonizată de ruși la finalul secolului 18 și vândută apoi Statelor Unite ale Americii de către Rusia Țaristă în 1867 contra sumei de 7,2 milioane de dolari.

Inițial, Alaska a fost guvernată de armata americană după achiziție, însă în 1912 primește statutul de teritoriu, dovedindu-se o regiune importantă din punctul de vedere al resurselor de aur și petrol și, apoi, devenind un loc de importanță strategică în cel de-al Doilea Război Mondial, dată fiind apropierea de Japonia și Rusia.

Alaska a devenit oficial stat american, al 49-lea, în ianuarie 1959.

De ce Alaska 2025 este comparată cu Ialta 1945

Președintele american Franklin D. Roosevelt, premierul britanic Winston Churchill și dictatorul sovietic Joseph Stalin se întâlneau în februarie 1945 în Peninsula Crimeea, la Ialta, pentru a discuta moștenirea celui de-al Doilea Război Mondial.

Au fost retrasate granițele Poloniei și stabilite sferele de influență în Europa de Est și în cea de Vest, între sovietici și americani, totul fără consultarea statelor direct implicate în problemă. Astfel, doar trei mari puteri au stabilit împărțirea influenței, de aici și comparația oarecum nefericită cu ce se întâmplă vineri, 15 august, la Anchorage.

Ucraina nu a fost invitată la Anchorage, dar nici alți importanți lideri din Europa, precum Franța, Germania, Marea Britanie, fără să mai vorbim despre statele care au graniță cu Ucraina, respectiv România, Polonia și Republica Moldova.

Dacă Ialta avea loc într-un cadru oarecum mai relaxat, când războiul era pe final, Germania Nazistă era deja slăbită, iar marile puteri își doreau doar să-și ridice „prada de război”, summit-ul din Alaska vine într-un moment mult mai tensionat, cu un război în plină desfășurare în Ucraina și cu amenințări economice venite dinspre SUA.

Ce pun la bătaie SUA și Rusia în negocierile de pace

Potrivit informațiilor scurse, relatate prima dată de The Guardian și AP News, indică un pachet care îmbină geopolitica cu mize mari și negocieri tranzacționale. Se spune că Trump ia în considerare o relaxare parțială a sancțiunilor americane asupra sectoarelor aviației și energiei din Rusia. În schimb, Moscova ar putea acorda companiilor americane drepturi limitate de explorare în zonele offshore neexploatate ale Alaskăi — un detaliu care a stârnit reacții atât în rândul economiștilor, cât și al activiștilor de mediu.

De asemenea, potrivit informațiilor, se discută despre drepturile asupra mineralelor rare din teritoriile ucrainene controlate de Rusia, prezentate ca parte a unei oferte mai ample de încetare a focului. TIME și The Wall Street Journal notează că ajustări teritoriale, garanții de securitate și reluarea vânzărilor de arme americane ar putea fi, de asemenea, aduse în discuție.

Obiectivul lui Putin, spun analiștii de la Carnegie Endowment, nu este doar pacea. Este normalizarea — forțarea Vestului să accepte tacit controlul rus asupra teritoriilor ocupate, în timp ce se slăbește unitatea SUA-Europa, notează Economic Times.

