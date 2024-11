Putin vizitează Kazahstanul pe fondul escaladării tensiunilor în domeniile petrolului și comerțului. Țara asiatică este curtată și de Occident VIDEO

Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, a ajuns miercuri, 27 noiembrie, în Kazahstan pentru o vizită de două zile. Putin consideră țara asiatică "adevăratul său aliat", dar aceasta este curtată, în același timp, și de China şi Occident, relatează AFP.

Pe agenda liderului de la Kremlin se află în special implementarea de proiecte energetice în această ţară din Asia Centrală.

Vladimir Putin are prevăzute convorbiri cu omologul său kazah, Kasîm-Jomart Tokaev. Joi, 28 noiembrie, în a doua zi a acestei vizite, el va participa la o sesiune a Organizaţiei Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO), o alianţă militară condusă de Moscova.

Într-un discurs publicat miercuri, 27 noiembrie, în ziarul Pravda din Kazahstan, Putin a elogiat "alianţa testată de viaţă şi orientată spre viitor" între Moscova şi fosta republică sovietică şi a salutat în aceasta din urmă un "adevărat aliat".

"Am fost şi rămânem un partener strategic de încredere şi un aliat al Rusiei în această perioadă dificilă a istoriei, plină de conflicte şi dezastre", a asigurat la rândul său Tokaev, într-o scrisoare publicată de presa rusă Izvestia.

De la declanşarea invaziei ruse în Ucraina din februarie 2022, aceasta este cea de a 11-a vizită a lui Putin în Asia Centrală, regiune bogată în resurse naturale în care influenţa istorică a Moscovei rămâne puternică, deşi este contestată de China şi occidentali, notează AFP.

Vladimir Putin a salutat adoptarea de către Kazahstan şi Rusia de "poziţii similare" la nivel internaţional, în condiţiile în care Astana face echilibristică în ce priveşte războiul din Ucraina, prin sprijinirea integrităţii teritoriale ucrainene, fără a condamna deschis invazia rusă.

