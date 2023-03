Lovitură dură primită de Rusia. Rachete Kalibr, cu o rază de acțiune de 2.500 de kilometri, distruse în urma unor explozii

Ministerul ucrainean al Apărării a declarat luni că o explozie observată la Djankoi, în nordul peninsulei Crimeea, a distrus rachete de croazieră ruseşti destinate utilizării de către flota rusă din Marea Neagră, relatează Reuters.

„O explozie în oraşul Djankoi din nordul Crimeei ocupate temporar a distrus rachete de croazieră ruseşti Kalibr-KN în timp ce erau transportate pe calea ferată", a declarat principala direcţie de informaţii a Ministerului Apărării (SBU) în postări pe reţelele sociale.

SBU a precizat că rachetele, concepute pentru a fi lansate de pe navele de suprafaţă ale flotei ruse din Marea Neagră, au o rază de acţiune operaţională de peste 2.500 de kilometri pe uscat şi de 375 de kilometri pe mare.

Ihor Ivin, şeful administraţiei din Djankoi instalat de ruşi, a declarat că oraşul a fost atacat de drone şi că un bărbat de 33 de ani a fost rănit de şrapnelul unei drone doborâte. Acesta a fost spitalizat şi viaţa nu îi este în pericol. TASS l-a citat pe Ivin spunând la televiziunea Krîm-24 că o casă, o şcoală şi o băcănie au luat foc, iar reţeaua electrică a suferit pagube.

Localnicii au declarat că s-au auzit explozii şi bubuituri şi o parte a oraşului a rămas fără curent electric. Propagandiştii ruşi susţin că a fost vorba de un atac cu drone ucrainene. Guvernatorul prorus al Crimeei, Serhi Aksionov, a declarat că sistemele ruseşti de apărare aeriană au acţionat în oraş, potrivit agenţiei ucrainene UNIAN.

Sounds of the drones that hit Dzhankoy in occupied Crimea are similar to those of the Iranian Shahed-136/131 drones.

Some sources speculate that Shaheds were retargeted to Crimea-based targets. More likely, Ukraine has developed drones with similar engines.

📹via @RoksolanaKrim pic.twitter.com/djmDckWpKz