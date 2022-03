Raiffeisen anunță, în a 22-a zi de război în Ucraina, că se gândește să plece din Rusia. CEO-ul băncii, Johann Strol, a declarat, într-un comunicat dat joi, 17 martie, că va fi luată o decizie și privind angajații Raiffeisen în Rusia.

”Această situație fără precedent determină RBI să își ia în considerare poziția în Rusia. Prin urmare, evaluăm toate opțiunile strategice pentru viitorul Raiffeisenbank Rusia, până la o ieșire atent gestionată de la Raiffeisenbank din Rusia”, a declarat Johann Strobl, CEO-ul RBI.

Într-un comunicat postat joi, 17 martie, pe site-ul companiei se arată că ”băncile subsidiare ale RBI sunt autofinanțate, bine capitalizate și au o expunere transfrontalieră nesemnificativă față de Rusia”.

”Avem datoria de grijă față de angajații noștri și clienții noștri. În cadrul Grupului RBI, facem tot ce putem pentru a-i sprijini pe ei și efortul umanitar”, mai precizează conducerea Raiffeisen.

Raiffeisen Bank International este un grup bancar care operează pe 13 piețe din Europa Centrală și de Est.

