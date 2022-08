Liderul cecen Ramzan Kadîrov a ajuns la reședința lui Putin de la Soci, înaintea unei întâlniri pe care președintele rus o va avea cu omologul său turc Recep Tayyip Erdogan.

UPDATE 16.29 Au început discuțiile dintre Putin și Erdogan.

The talks between Erdogan and Putin have started. pic.twitter.com/WfLUic2qz5 — NEXTA (@nexta_tv) August 5, 2022

UPDATE 16.11 Președintele turc a ajuns la Soci și vor urma discuții cu liderul rus, Vladimir Putin.

#Turkish President Erdogan arrived in #Sochi, where he will hold talks with Putin. pic.twitter.com/iRYnHCIDwc — NEXTA (@nexta_tv) August 5, 2022

Un acord recent încheiat privind transportul cerealelor ucrainene, împreună cu sprijinul Rusiei pentru o nouă ofensivă turcă împotriva forțelor kurde siriene vor fi pe ordinea de zi. Nu este clar ce rol are liderul cecen Kadîrov în delegația rusă.

Ads

Ramzan Kadyrov has been spotted arriving at Putin's Sochi residence ahead of today's talks with Erdoğan pic.twitter.com/SImskk8NPS — Francis Scarr (@francis_scarr) August 5, 2022

Întâlnirea de vineri, 5 august, a președintelui Recep Erdogan cu omologul său rus, Vladimir Putin, în stațiunea Soci, la Marea Neagră, va fi a doua oară când cei doi lideri se întâlnesc într-o lună.

Întâlnirea are loc imediat după ce primele nave care transportă cereale ucrainene au părăsit Marea Neagră în cadrul unui acord încheiat între Kiev și Moscova de Turcia și ONU.

Ads