Rusia își construiește propriul „Starlink”. Un proiect ambițios cu miză tehnologică și strategică

Într-un context geopolitic în care controlul informației și al comunicațiilor a devenit la fel de important ca armamentul convențional, Rusia își anunță intenția de a dezvolta un sistem propriu de internet prin satelit, menit să rivalizeze cu rețeaua Starlink a companiei SpaceX, deținută de Elon Musk.

Proiectul, cunoscut sub numele de Rassvet („Răsăritul”), ar urma să coste aproximativ 5 miliarde de dolari și este sprijinit de agenția spațială rusă Roscosmos, potrivit unui document obținut de agenția RBC, apropiată guvernului rus.

Un răspuns tehnologic la dominația Starlink

Directorul Roscosmos, Dmitri Bakanov, a declarat într-un interviu acordat pe 17 septembrie propagandistului Vladimir Soloviov că „mai mulți sateliți de testare aflați deja pe orbită au fost evaluați, iar modelele de serie au fost modificate în consecință.”

Bakanov a reiterat că inițiativa este gândită ca un răspuns direct la rețeaua Starlink, care a avut un rol esențial în menținerea comunicațiilor Ucrainei pe parcursul războiului. Terminalele furnizate de SpaceX au devenit rapid o resursă vitală pentru armata ucraineană, oferindu-i un avantaj clar în materie de mobilitate și coordonare în condiții de conflict.

Sateliți privați, sprijin de stat

Dezvoltarea rețelei Rassvet va fi realizată de compania privată Biroul 1440, care are sarcina de a plasa pe orbită 292 de sateliți noi până în 2030, cu un total estimat de 383, incluzând și înlocuitori pentru echipamentele care ar putea deveni nefuncționale.

Planul este integrat în obiectivele strategice ale Federației Ruse privind creșterea gradului de acoperire cu internet de mare viteză. Conform datelor RBC, autoritățile își propun ca până în 2030, 97% dintre gospodării să aibă acces la internet în bandă largă, iar până în 2036, procentul ar urma să ajungă la 99%.

Potrivit lui Bakanov, primele desfășurări operaționale ale sistemului ar urma să înceapă în decembrie anul acesta.

Dimensiunea geopolitică a conectivității

În paralel, Ucraina a beneficiat masiv de sprijin internațional pentru a-și menține infrastructura digitală funcțională. De la începutul invaziei la scară largă, în februarie 2022, Kievul a primit peste 50.000 de terminale Starlink, dintre care aproape 30.000 au fost furnizate de Polonia, cel mai generos contribuitor.

Germania a susținut financiar accesul Ucrainei la o rețea de internet prin satelit alternativă, operată de compania franceză Eutelsat, potrivit declarațiilor CEO-ului acesteia, Eva Berneke.

Pe fondul unor tensiuni recente privind posibilitatea ca Washingtonul să limiteze accesul Ucrainei la Starlink, fostul ministru al apărării de la Kiev, Rustem Umerov, a declarat că autoritățile ucrainene au identificat opțiuni alternative.

Un spațiu care devine tot mai fragmentat

În mod evident, cursa pentru dominația în spațiul comunicațiilor prin satelit nu mai ține doar de inovație tehnologică, ci devine tot mai mult o extensie a confruntărilor geopolitice. Dacă Starlink a devenit, într-un timp relativ scurt, o unealtă strategică a Occidentului, proiecte precum Rassvet sugerează că Moscova nu mai dorește să depindă de infrastructuri occidentale, nici măcar în ceea ce privește accesul la internet.

Într-un spațiu informațional global în care fragmentarea capătă proporții, este de așteptat ca inițiativele de acest fel – cu miză tehnologică, economică, dar și militară – să devină tot mai frecvente.

