Tensiuni în Arctica. Cât de pregătite sunt armatele NATO să poarte un război cu Rusia în ger

În contextul tensiunilor tot mai mari din Arctică, Rusia se prezintă „complet pregătită” pentru un război cu NATO. Deși Alianța Nord-Atlantică efectuează exerciții militare masive în regiune, experții avertizează că trupele sunt departe de a fi pregătite să facă față unei confruntări de amploare în condițiile extreme ale Arcticii, scrie The Sun.

Finlanda una dintre cele mai bine pregătite națiuni din Europa

Minna Ålander, cercetător în domeniul apărării și securității, subliniază că Finlanda, vecină cu Rusia și acum membră NATO, se pregătește intens pentru orice scenariu, având în vedere vulnerabilitatea graniței sale de 1.335 de kilometri cu Rusia. În plus, Finlanda și-a întărit pregătirile militare în urma invaziei Ucrainei, alăturându-se Alianței în 2022, iar acum se bazează pe o rezervă masivă de 285.000 de militari. Anual, peste 21.000 de recruți sunt instruiți pentru a proteja țara de orice amenințare externă.

Totodată, experții semnalează un risc major: soldații NATO, chiar și cei din cele mai puternice armate ale lumii, nu sunt complet pregătiți pentru condițiile extreme din Arctică. „Avem trupe, dar sunt ele suficient pregătite pentru a supraviețui în aceste condiții? Majoritatea nu au o pregătire adecvată pentru a desfășura operațiuni în condițiile dure de acolo”, atrage atenția Ålander. Aceasta subliniază faptul că, în regiunile arctice, nu există loc de improvizație. „Fără infrastructura necesară, trupele vor fi expuse riscurilor majore de a nu supraviețui chiar înainte de a ajunge pe linia frontului”, adaugă expertul.

„Nu poți să faci operațiuni expediționare cu trupe fără baza adecvată – pentru că vei muri din cauze naturale. Acesta este un decalaj în ansamblu în alianță... este ceva ce trebuie să aibă fiecare națiune”, a adăugat experta.

Într-un ghid al războiului arctic, Oscar Rosengren, de la firma de informații Grey Dynamics, a descris „a fi înconjurat de zăpadă” drept un „coșmar logistic”.

„Temperaturile scăzute, vremea extremă și brutalitatea naturii vor aminti oricărui actor care poartă un război în climatul arctic de condițiile dure. Masele convenționale de soldați nu au o pregătire adecvată. O astfel de neglijență va aduce în mod inevitabil consecințe fatale”, explică Rosengren.

Finlandezii cunosc prea bine importanța de a fi pregătiți să respingă Rusia.

În timpul Războiului de iarnă din 1939, forțele letale au măcelărit 200.000 de invadatori ruși sovietici.

Finlanda a rămas pregătită de luptă în orice moment de la prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991 - devenind una dintre cele mai pregătite forțe de luptă din Europa.

Rusia se teme să fie „încercuită”

Rusia dorește cu disperare să obțină o poziție dominantă în regiunea arctică și se simte din ce în ce mai amenințată de NATO, despre care crede că se extinde acolo.

Teritoriul din cercul arctic aparține la opt țări: Norvegia, Suedia, Finlanda, Danemarca, Canada, Statele Unite, Islanda și Rusia.

După ce Finlanda și Suedia s-au alăturat anul trecut Alianței, toate țările arctice, cu excepția Rusiei, fac acum parte din NATO.

Rusia se teme că va fi „încercuită” de națiunile NATO în Arctica, potrivit The Arctic Institute.

Rusia vizează controlul asupra resurselor din Arctica, teritoriu pe care îl consideră esențial pentru supraviețuirea economică a regimului său. Deși regiunile din Arctica sunt împărțite între mai multe țări – Norvegia, Suedia, Finlanda, Danemarca, Canada, Statele Unite, Islanda și Rusia – aceasta din urmă deține 53% din litoralul arctic și dispune de cele mai multe resurse naturale din zonă, în special gaze și petrol. De aceea, Moscova vede extinderea NATO în această regiune drept o amenințare directă.

Preocuparea Rusiei pentru o eventuală „încercuire” de către NATO este mai mult decât evidentă, iar Putin răspunde cu intensificarea exercițiilor militare. În acest context, Finlanda a devenit un punct strategic de interes, iar bazele NATO din apropierea graniței ruse sunt considerate o amenințare de Moscova.

În septembrie, ministrul de externe al Rusiei a avertizat că țara este „pe deplin pregătită” pentru un război cu NATO în Arctica.

„Vedem că NATO intensifică exercițiile legate de posibile crize din Arctica. Țara noastră este pe deplin pregătită să-și apere interesele militar, politic și din punctul de vedere al tehnologiilor de apărare. Arctica nu este teritoriul Alianței Nord-Atlantice, iar alte țări precum China și India au interese acolo“, a spus Lavrov.

Rusia deține 53% din coasta arctică, ceea ce înseamnă că Putin consideră că „dominarea resurselor regiunii” este „esențială pentru supraviețuirea economică a regimului său”, potrivit think tank-ului Friends of the Earth.

Economia rusă este dependentă de petrol și gaze și produce 60 %, respectiv 80 % din aceste resurse în Arctica.

Acest lucru va declanșa o „cursă pentru dominația Arcticii pe care Rusia este hotărâtă să o câștige”, a declarat think tank-ul.

„Sparta arctică” a NATO

Un alt punct crucial în acest joc geopolitic îl reprezintă exercițiile din Arctica desfășurate de NATO în noiembrie, cu participarea a 3.600 de soldați din Statele Unite, Suedia, Regatul Unit, Franța și alte națiuni membre. Colonelul Janne Makitalo, responsabil cu organizarea exercițiilor, a subliniat că scopul acestora a fost pregătirea pentru operațiuni în condiții extreme. „Aceste manevre sunt un mesaj clar pentru Rusia că NATO este unită și gata să își apere membrii”, a explicat Joel Linnainmaki, cercetător la Institutul Finlandez pentru Afaceri Internaționale.

Anul trecut, un diplomat de top din Moscova a spus că Finlanda va fi „prima care va suferi” dacă ar izbucni războiul cu NATO.

În timp ce Finlanda se pregătește de război, a semnat un acord cu SUA care permite trupelor americane accesul la bazele finlandeze.

Bază militară de la Ivalo, estul Finlandei - la doar 30 de kilometri de granița cu Rusia - este acum avanpostul cel mai apropiat de Rusia continentală, unde pot fi staționate trupele americane.

Baza, supranumită „Sparta arctică” a NATO, se află la doar 321 de kilometri de Flota nordică arctică a lui Putin, unde sunt depozitate peste două treimi din rachetele nucleare prețioase ale lui Putin.

Acest lucru este „semnificativ”, explică Ålander, deoarece Putin simte o amenințare pentru „o bază importantă pentru proiecția puterii globale a Rusiei”.

Dar aceasta „sporește riscul unui potențial conflict”, a adăugat ea, „deoarece este atât de importantă pentru Rusia”.

Având în vedere poziția sa geografică și faptul că forțe ale alianței occidentale ar putea staționa acolo în orice moment, baza arctică de elită ar putea deveni o țintă pentru Kremlin.

Ålander crede că este „o posibilitate foarte reală” ca „un război convențional [să izbucnească] în Finlanda - la fel și în Norvegia”.

„Și este probabil ca Rusia să pună accentul mai mult decât pe descurajarea nucleară și activele nucleare în viitor”, a adăugat ea.

În fața unei eventuale escaladări a conflictului, unii experți anticipează că Rusia și China ar putea folosi regiunea Arctică ca teren de testare pentru presiuni hibride, acoperind activități ce sunt sub pragul unui conflict direct. În schimb, alții consideră că o confruntare militară totală în zona Arctică ar putea deveni o realitate, în condițiile în care Rusia continuă să insinueze că NATO nu are dreptul să se implice în disputele din această regiune.

În acest context, provocările de securitate din Arctică sunt tot mai clare, iar NATO se află într-o poziție fragilă. Pregătirea eficientă și coordonarea între aliați, în special în privința condițiilor dure de luptă din Arctică, vor fi esențiale în viitoarele confruntări, conchide The Sun.

