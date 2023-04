Cum și-a distrus Rusia forțele speciale de comando ”spețnaz” în misiuni sinucigașe în Ucraina. Documente secrete de la Pentagon

Războiul din Ucraina a epuizat forțele speciale ”spețnaz” ale Rusiei, iar Moscova va avea nevoie de ani de zile pentru a le reconstrui, potrivit unor evaluări clasificate ale SUA obținute de Washington Post.

Constatarea se află printre un fond de materiale sensibile scurse online prin intermediul platformei de mesagerie Discord. Oficialii americani au atribuit evaluările lor încrederii excesive a comandanților ruși din unitățile specializate, care au fost folosite ca parte a formațiunilor de infanterie din prima linie.

Aceste formațiuni au suferit un număr masiv de morți și răniți. În mod normal, personalului spețnaz i se atribuie genul de misiuni invizibile și de mare risc - inclusiv un aparent ordin de capturare a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelensky - pentru care primesc unele dintre cele mai avansate antrenamente militare rusești.

Dar când Moscova și-a lansat invazia la scară largă anul trecut, comandanții superiori dornici să ia avânt și sceptici în privința abilităților luptătorilor lor convenționali s-au abătut de la normă, ordonând forțelor de elită să intre în luptă directă, potrivit constatărilor serviciilor de informații americane și analiștilor independenți care au urmărit îndeaproape desfășurările spețnaz.

Russia left without military special forces: up to 95 % of fighters were killed in Ukraine

Russian military commanders in the first months after the invasion often used special forces brigades as ordinary infantrymen. As a result, elite units, which take at least four years to… pic.twitter.com/1J2vJZBcrv