Odesa, atacată de ruși pentru a doua noapte la rând. „Toți locuitorii” au fost sfătuiți să se adăpostească VIDEO

Rusia a lansat un atac aerian la Odesa, în noaptea de marţi spre miercuri, aceasta fiind a doua noapte la rând în care este vizat oraşul port din sudul Ucrainei, scrie CNN.

Apărarea anti-aeriană a Ucrainei respingea un atac rusesc, a afirmat un purtător de cuvânt al administraţiei militare din Odesa.

„A fost înregistrată lansarea mai multor (rachete de croazieră) Kalibr din Marea Neagră”, a declarat purtătorul de cuvânt Serghei Bratciuk, pe Telegram.

O echipă a CNN aflată la Odesa a observat un foc de baraj al apărării anti-aeriene în apropiere de direcţia portului. Echipa a auzit şi cel puţin trei bubuituri puternice.

Video of Russians launching missiles to Odesa, Ukraine from Cossack Bay in Sevastopol.#RussiaIsATerroristState #RussianWarCrimes #Crimea #RussiaIsAGenociderState #RussiaUkraineWar #Russia #Ukraine pic.twitter.com/CthKXyIyB3