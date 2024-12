Poliția din Rusia a făcut razii în mai multe cluburi de noapte frecventate de persoane LGBTQ, la un an de la interzicerea mișcării și etichetarea ei ca „organizație extremistă” VIDEO

Poliția rusă a efectuat sâmbătă, 30 noiembrie, razii în mai multe baruri și cluburi de noapte din Moscova, ca parte a represiunii guvernului împotriva „propagandei LGBTQ+”, a relatat presa de stat, citată de agenția AP.

Smartphone-uri, laptopuri și camere video au fost confiscate, în timp ce documentele membrilor cluburilor au fost inspectate de polițiști, a declarat agenția rusă de știri Tass, citând surse din cadrul forțelor de ordine.

Russian police raided several gay bars and nightclubs in Moscow early Saturday under laws criminalizing "LGBT propaganda," state media reported. pic.twitter.com/oJ239KFtx7