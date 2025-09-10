Reacția Kremlinului după atacul Israelului în Qatar. „O încălcare gravă a dreptului internațional”

Autor: Maria Popa
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 12:12
Kremlinul condamnă miercuri, 10 septembrie, atacul Israelului împotriva membrilor Hamas în capitala Qatarului, Doha, și a îndemnat toate părțile să se abțină de la acțiuni care ar escalada și mai mult conflictul din Orientul Mijlociu.

Rusia spune că acest incident este o încălcare gravă a dreptului internațional și a Cartei ONU, potrivit Reuters.

„Rusia consideră acest incident o încălcare gravă a dreptului internațional și a Cartei ONU, o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a unui stat independent și un pas care duce la o escaladare și destabilizare suplimentară a situației din Orientul Mijlociu”, a transmis Ministerul rus de Externe într-un comunicat.

Tot ministerul rus mai spune că „asemenea metode de combatere a celor pe care Israelul îi consideră dușmani și adversarii săi merită cea mai vehementă condamnare”.

Hamasul a anunțat că 6 persoane au fost ucise în atacul surpriză de marți, 9 septembrie, de la Doha, între care fiul lui Khalil al-Hayya, cea mai influentă figură a mișcării palestiniene din străinătate, precum și șeful său de cabinet.

„Amenințare gravă la adresa securității”

Și Qatarul a condamnat atacul ca fiind o „încălcare flagrantă a legilor și normelor internaționale” și o „amenințare gravă la adresa securității” populației sale.

De asemenea, Qatar, alături de Egipt și SUA sunt mediatori în conflictul din Gaza dintre Israel și Hamas, chiar dacă negocierile cu privire la încetarea focului stagnează de mai multe luni.

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu a spus că raidul a fost răspunsul la un atac mortal al Hamas de luni, 8 septembrie, de la Ierusalim în care doi militari ai mișcării au ucis 6 oameni, dar și la un alt atac asupra soldaților israelieni din Fâșia Gaza.

Se pare că mai multe state arabe au denunțat atacul israelian, dar printre liderii de pe plan mondial care au criticat atacul s-au aflat președintele SUA, Donald Trump, și cancelarul german Friedrich Merz.

Consiliul de Securitate al ONU se reunește miercuri, 10 septembrie, de urgență pentru a discuta despre atacul Israelului din Qatar, conform unor surse diplomatice citate de dpa și Agerpres.

