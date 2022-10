Reacția lui Putin după ce a aflat că podul Crimeii a fost aruncat în aer. Cum a fost ironizat liderul rus pe internet VIDEO

Rusia a deschis sâmbătă o anchetă penală asupra exploziei care a avariat grav importantul pod care leagă Rusia continentală de peninsula Crimeea anexată de Moscova în 2014 şi care a fost provocată, potrivit ei, de explozia unui vehicul, relatează AFP. Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, după ce a fost informat de eveniment, Putin „nu a făcut previziuni despre un calendar al reconstrucţiei".

Comitetul de anchetă rus a declarat că a "deschis o anchetă penală în legătură cu incidentul de pe podul Crimeii". El a precizat că incendiul care s-a declanşat a avut loc după "explozia unui camion".

"Astăzi, la ora locală 06:07 (03:07 GMT) pe partea rutieră a podului Crimeii a avut loc explozia unei maşini-capcană, care a antrenat incendierea a şapte cisterne feroviare ale unui tren ce se îndrepta spre Crimeea", a indicat la rândul său Comitetul naţonat antiterorist, citat de agenţiile ruse de presă.

"Două căi rutiere s-au prăbuşit parţial", a subliniat Comitetul antiterorist, precizând că arcada podului nu a fost atinsă.

Şeful parlamentului regional din Crimeea, instalat de Moscova, Vladimir Konstantinov, a denunţat o lovitură a "vandalilor ucraineni".

Dacă Ucraina este la originea incendiului şi a exploziei pe podul Crimeii, ar fi o palmă pentru Rusia că o infrastructură atât de crucială şi atât de departe de front poate fi avariată de forţele ucrainene.

Rusia înregistrează eşecuri militare de la începutul lunii septembrie, trupele sale fiind forţate să se retragă atât în nord-est, cât şi în sudul ţării, în special în regiunea Herson, situată la frontiera cu Crimeea, şi a cărei anexare o revendică Putin.

Incendiul a determinat sistarea temporară a traficului pe calea ferată şi pe porţiunea auto a podului peste strâmtoarea Kerci.

Podul este esenţial pentru transportul de persoane şi mărfuri spre peninsulă, dar şi pentru trupele desfăşurate în Ucraina.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că preşedintele Vladimir Putin a fost informat despre situaţia de "urgenţă de pe podul Crimeii". "El nu a făcut previziuni despre un calendar al reconstrucţiei" podului, a afirmat Peskov, citat de agenţia de presă oficială RIA Novosti.

O explozie puternică a avariat podul Crimeii, legătură strategică între Rusia continentală şi peninsula ucraineană anexată ilegal de Moscova în 2014, în ceea ce pare să fie o lovitură incredibilă asupra unui simbol al ambiţiilor preşedintelui rus Vladimir Putin de a controla Ucraina, comentează Reuters.

Avarierea podului dă o altă lovitură gravă efortului de război al Rusiei în Ucraina, perturbând o rută crucială de aprovizionare.

Dmitri Peskov a admis pe Twitter că podul, care deservea calea ferată şi transportul auto, ar fi închis pe termen nelimitat.

Mai multe secţiuni al podului de 12 mile s-ar fi prăbuşit în apele Mării Azov, conform news-24.fr.

Într-o reacţie la acest incident, Mihailo Podoliak, consilier al şefului administraţiei preşedintelui Volodimir Zelenski, l-a calificat drept "un început", dar fără a revendica direct responsabilitatea Ucrainei, notează Reuters.

Într-un mesaj postat pe Twitter, Mihailo Podoliak notează:"'Tot ce este ilegal trebuie distrus, tot ce este furat

trebuie să fie returnat Ucrainei, tot ce este ocupat de Rusia trebuie să fie eliberat'.

Putin a inaugurat personal, în 2018, podul de 4 miliarde de dolari, cunoscut şi sub numele de Podul Kerci, deoarece se întinde peste strâmtoarea Kerci, într-un gest destinat să simbolizeze apartenenţa Crimeii la Rusia.

După explozie, coloane groase de fum şi flăcări se puteau vedea de la distanţă.

Rusia a anexat Crimeea ilegal în 2014, precedând invazia rusă din acest an. Putin a revendicat săptămâna trecută anexarea altor patru regiuni ucrainene.

După ce podul Crimeii a fost aruncat în aer, pe internet au apărut o serie de glume, inclusiv legate de faptul că podul, inaugurat de Putin la volanul unui camion, a fost distrus chiar de ziua liderului rus.

