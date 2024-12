Rusia cere prudență pe fondul speculațiilor cu privire la avionul prăbușit în Kazahstan. „Ar fi greşit să facem ipoteze” FOTO/VIDEO

În urma prăbuşirii unui avion de pasageri în Kazahstan, în care şi-au pierdut viaţa 38 din cele 67 de persoane aflate la bord, Moscova a avertizat joi, 26 decembrie, împotriva speculaţiilor că aeronava ar fi fost doborâtă, informează Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov spune că o anchetă este în curs de desfășurare.

"În prezent este în curs de desfăşurare o anchetă; fiecare incident aviatic trebuie investigat de autorităţile aviatice specializate," a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, agenţiei de ştiri ruse TASS.

"Ar fi greşit să facem ipoteze înainte să fie disponibile concluziile investigaţiei", a estimat Peskov.

#BREAKING: 4K-AZ65, an Embraer ERJ-190AR of the #Azerbaijan Airlines which crashed in #Aktau, #Kazakhstan today might have been hit by a surface-to-air missile in #Grozny, #Russia.

Ads

Damages caused by shrapnel of a surface-to-air missile which exploded near the tail section of… pic.twitter.com/YXjr4Ykj7p