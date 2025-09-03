Reacția Kremlinului după cele mai noi acuzații ale președintelui american. „Vladimir Putin nu conspiră împotriva SUA cu Xi Jinping și Kim Jong Un”

Autor: Maria Popa
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 11:47
356 citiri
Reacția Kremlinului după cele mai noi acuzații ale președintelui american. „Vladimir Putin nu conspiră împotriva SUA cu Xi Jinping și Kim Jong Un”
Donald Trump Foto: Facebook/Donald J. Trump

Kremlinul a reacționat după ce președintele american Donald Trump a acuzat că Rusia, China și Coreea de Nord conspiră împotriva Statelor Unite.

Consilierul de politică externă al Rusiei, Iuri Ușakov, a spus, miercuri, 3 septembrie, că președintele rus Vladimir Putin nu conspiră cu președintele chinez Xi Jinping și cu liderul nord-coreean Kim Jong Un împotriva SUA și a precizat că, probabil, Donald Trump a fost ironic în criticile sale.

Trump s-a declarat „foarte dezamăgit” de Putin și a scris într-o postare pe Truth Social că Putin, Xi și Kim ar conspira împotriva SUA.

„Fie ca președintele Xi și minunatul popor chinez să aibă o zi minunată de sărbătoare.

Vă rog să le transmiteți cele mai calde urări lui Vladimir Putin și lui Kim Jong Un în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii”, a scris Trump, pe Truth Social.

Fiind întrebat despre comentariul lui Trump de către televiziunea de stat rusă, Iuri Ușakov a declarat că speră ca președintele american să fi fost ironic, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

„Aș dori să vă spun că nimeni nu a conspirat, nimeni nu a plănuit nimic, nicio conspirație”, a mai spus consilierul de politică externă al Rusiei.

Mesajul lui Xi

„Națiunea chineză este marea națiune care nu este intimidată niciodată de vreun tiran.

În trecut, când a fost confruntat cu lupte critice între bine și rău, lumină și întuneric, progres și reacțiune, poporul chinez s-a unit pentru a învinge dușmanul”, a spus președintele Chinei, înainte de parada militară de la Beijing.

Tot Xi Jinping a avertizat că lumea trebuie să „aleagă între pace și război”, în timp ce a găzduit parada militară la care au fost prezenți președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un, care duc amândoi un război împotriva Ucrainei.

Adrian Năstase se află la Beijing. Fostul premier al României va participa la parada militară a Chinei
Adrian Năstase se află la Beijing. Fostul premier al României va participa la parada militară a Chinei
Fostul premier Adrian Năstase se află marți, 2 septembrie, la Beijing, pentru a participa la parada militară a Chinei. Evenimentul comemorează 80 de ani de la victoria Chinei împotriva...
„Axa revoluției” care sfidează Occidentul: Xi se pregătește să arate puterea militară și influența diplomatică a Chinei
„Axa revoluției” care sfidează Occidentul: Xi se pregătește să arate puterea militară și influența diplomatică a Chinei
Președintele chinez Xi Jinping va găzdui, săptămâna aceasta, cea mai mare paradă militară din istoria țării sale, în încercarea de a repoziționa Beijingul ca gardian al unei ordini...
#Rusia, #Donald Trump presedinte SUA, #Vladimir Putin, #Xi Jinping, #Kim Jong Un, #parada militara, #China SUA , #Rusia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Telenovela" se incheie! Ianis Hagi a ajuns in oras si semneaza: "A acceptat transferul"
Digi24.ro
EXCLUSIV Reactia ministrei de Externe dupa ce Nastase s-a pozat alaturi de Putin, Xi si Kim
Adevarul.ro
Vacanta de cosmar la 5 stele. Patania unei turiste romance a starnit scandal pe internet: "Nu mai poti face nimic"

Ep. 122 - Femeie păcălită de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ucraina lovește din nou în Marea Neagră: o ambarcațiune rusească a fost distrusă în timp ce încerca să debarce trupe
  2. Marile primării din România care trebuie să concedieze câte 500 de angajați
  3. Bogdan Mîndrescu, desemnat iar director general al Companiei Aeroporturi București. Suspiciuni cu privire la procedura de selecție pentru funcție
  4. Reacția Kremlinului după cele mai noi acuzații ale președintelui american. „Vladimir Putin nu conspiră împotriva SUA cu Xi Jinping și Kim Jong Un”
  5. O nouă victimă a violenței domestice. Un bărbat și-a bătut partenera până a băgat-o în spital
  6. MAE, reacție acidă după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat cu Putin și alți tirani: „România nu poate fi reprezentată de astfel de politicieni!”
  7. Avertismentul unui psiholog cu privire la pierderea compasiunii în societatea actuală. „O sărăcire umană și emoțională”
  8. Femeie arestată preventiv după ce a înjunghiat în gât un bărbat. Cei doi locuiau într-o clădire abandonată din București
  9. Accident grav în Botoșani, între un microbuz și un autoturism. Trei persoane au murit. A fost activat Planul Roșu de Intervenție FOTO/VIDEO
  10. Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost la parada militară grandioasă din China. S-au întâlnit cu Vladimir Putin, Kim Jong-un, Xi Jinping și alți adversari ai Vestului VIDEO