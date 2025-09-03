Reacția Kremlinului după cele mai noi acuzații ale președintelui american. „Vladimir Putin nu conspiră împotriva SUA cu Xi Jinping și Kim Jong Un”

Kremlinul a reacționat după ce președintele american Donald Trump a acuzat că Rusia, China și Coreea de Nord conspiră împotriva Statelor Unite.

Consilierul de politică externă al Rusiei, Iuri Ușakov, a spus, miercuri, 3 septembrie, că președintele rus Vladimir Putin nu conspiră cu președintele chinez Xi Jinping și cu liderul nord-coreean Kim Jong Un împotriva SUA și a precizat că, probabil, Donald Trump a fost ironic în criticile sale.

Trump s-a declarat „foarte dezamăgit” de Putin și a scris într-o postare pe Truth Social că Putin, Xi și Kim ar conspira împotriva SUA.

„Fie ca președintele Xi și minunatul popor chinez să aibă o zi minunată de sărbătoare.

Vă rog să le transmiteți cele mai calde urări lui Vladimir Putin și lui Kim Jong Un în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii”, a scris Trump, pe Truth Social.

Fiind întrebat despre comentariul lui Trump de către televiziunea de stat rusă, Iuri Ușakov a declarat că speră ca președintele american să fi fost ironic, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

„Aș dori să vă spun că nimeni nu a conspirat, nimeni nu a plănuit nimic, nicio conspirație”, a mai spus consilierul de politică externă al Rusiei.

Mesajul lui Xi

„Națiunea chineză este marea națiune care nu este intimidată niciodată de vreun tiran.

În trecut, când a fost confruntat cu lupte critice între bine și rău, lumină și întuneric, progres și reacțiune, poporul chinez s-a unit pentru a învinge dușmanul”, a spus președintele Chinei, înainte de parada militară de la Beijing.

Tot Xi Jinping a avertizat că lumea trebuie să „aleagă între pace și război”, în timp ce a găzduit parada militară la care au fost prezenți președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un, care duc amândoi un război împotriva Ucrainei.

