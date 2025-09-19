Primele reacții după ce Rusia a pătruns cu avioane de vânătoare în spațiul aerian al UE și NATO. „O provocare extrem de periculoasă”

Autor: Catalina Sirbu
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 18:59
495 citiri
Foto Facebook NATO

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a comentat vineri, 19 septembrie, incidentul din Estonia, asociindu-l cu necesitatea de aprobare ”rapidă” a noului pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, relatează The Guardian.

„Europa este alături de Estonia în faţa ultimei încălcări a spaţiului nostru aerian de către Rusia. Vom răspunde cu fermitate la fiecare provocare, investind în acelaşi timp într-un flanc estic mai puternic. Pe măsură ce ameninţările se intensifică, la fel se va întâmpla şi cu presiunea noastră.

Fac apel la liderii UE să aprobe rapid cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni", a spus Von der Leyen.

Şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a reacţionat pe X după informaţiile cu privire la încălcarea spaţiului aerian estonian de către trei avioane de vânătoare ruseşti.

„Încălcarea spaţiului aerian al Estoniei de către avioane militare ruseşti reprezintă o provocare extrem de periculoasă. Este a treia încălcare de acest gen a spaţiului aerian al UE în ultimele zile şi agravează şi mai mult tensiunile din regiune. UE este pe deplin solidară cu Estonia. Sunt în contact strâns cu guvernul estonian. Vom continua să sprijinim statele membre în consolidarea apărării lor cu resurse europene. Putin testează determinarea Occidentului. Nu trebuie să dăm dovadă de slăbiciune.”

#Rusia, #avioane, #spatiu aerian NATO, #Estonia , #Estonia
Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

