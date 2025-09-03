Rusia numește prețul păcii cu Ucraina: anexarea celor șase teritorii ucrainene să fie recunoscută internațional. Reacția Kievului

Autor: Maria Popa
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 14:07
Serghei Lavrov, ministrul rus de externe FOTO: Hepta

Rusia doreşte să fie recunoscute internaţional - ca parte a teritoriului rus - regiunile ucrainene a căror anexare a fost revendicată de Moscova, în vederea asigurării unei păci ”durabile”, declară într-un interviu publicat miercuri, 3 septembrie, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, relatează AFP.

Preşedinţia rusă cere ca Kievul să cedeze Rusiei cele patru regiuni a căror anexare a revendicat-o în septembrie 2022 - Doneţk, Lugansk, Herson şi Zaporojie - plus Crimeea și Sevastopol, anexate în 2014, şi ca Ucraina să renunţe să adere la NATO.

Kievul şi aliaţii săi din Occident resping aceste pretenţii drept inacceptabile.

Ucraina, cere, la rândul său, ca armata rusă să se retragă de pe tot teritoriul ucrainean, din care ocupă în prezent aproximativ 20%.

”Pentru ca pacea să fie durabilă, noile realităţi teritoriale care au apărut (...) trebuie să fie recunoscute şi oficializate conform legii internaţionale”, declară Serghei Lavrov în acest interviu publicat miercuri pe site-ul Ministerului rus de Externe.

„O nouă serie de ultimatumuri vechi”

Omologul său ucrainean Andrii Sîbiga a reacţionat rapid la aceste declaraţii.

”O nouă serie de ultimatumuri vechi. Rusia nu şi-a schimbat obiectivele şi nu dă semn de nici cea mai mică dispoziţie la negocieri semnificative”, îi replică lui Lavrov pe reţele de socializare şeful diplomaţiei ucrainene.

”Asta arată că apetitul agresorului nu face decât să crească atunci când nu este supus unor presiuni şi forţei. Este mai degrabă timpul să lovim maşina rusă de război cu noi sancţiuni dure”, adaugă el.

Rusia continuă să ceară ca Ucraina să-i cedeze Donbasul (est), o regiune pe care nu o controlează în întregime, însă este dispusă să ”îngheţe” războiul în sudul Ucrainei de-a lungul liniilor actuale ale frontului, dădea asigurări săptămâna trecută Turcia, care a găzduit trei runde de negocieri între Rusia şi Ucraina, anul acesta, la Istanbul.

