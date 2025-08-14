Represiune fără limite în Rusia. Organizația Reporteri Fără Frontiere, declarată ”indezirabilă” de către Ministerul Justiției

Autor: Adrian Zia
Joi, 14 August 2025, ora 22:04
Organizaţia Reporteri Fără Frontiere, declarată indezirabilă de către Ministerul Justiţiei FOTO X/@tassagency_en

Ministerul rus al Justiţiei a declarat organizaţia nonguvernamentală (ONG) de apărare a drepturilor presei Reporters Sans Frontières (RSF) ”indezirabilă” în Rusia, interzicând-o astfel de facto, în plină represiune a disidenţei în această ţară, relatează AFP.

Potrivit unei liste oficiale postate pe site-ul acestui minister, pe care AFP scrie că l-a consultat joi, RSF face parte de-acum dintre organizaţiile ”străine” ale căror ”activităţi” sunt considerate ”indezirabile” pe teritoriul rus.

În Rusia, declararea unei organizaţii drept ”indezirabilă” înseamnă, de fapt, interzicerea activităţilor acesteia.

Persoanele care lucrează pentru organizaţia respectivă sau care o finanţează pot fi urmărite în justiţie şi condamnate la închisoare.

Autorităţile ruse şi-au crescut reprimarea vocilor disidente, după lansarea ofensivei la scară mare în Ucraina, în februarie 2022.

Ele au încarcerat sute de persoane şi au interzis zeci de ONG-uri şi instituţii media.

RSF, cu sediul în Franţa, denunţă cu regularitate aceste atingeri aduse libertăţii de exprimare şi ajută jurnalişti persecutaţi în Rusia.

ONG-ul deplânge pe site faptul că ”aproape toate instituţiile independente de presă” au fost interzise în Rusia, blocate şi/sau declarate ”agenţi străini” sau ”organizaţii indezirabile”.

