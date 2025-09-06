Guvernul Rusiei restricționează Internetul în mai multe zone ale țării, pentru "asigurarea securității" împotriva atacurilor Ucrainei

Rusia a publicat vineri, 5 septembrie, o listă cu aplicații dezvoltate local care vor continua să funcționeze pe durata închiderii internetului mobil ordonate pentru a perturba atacurile ucrainene cu drone, transmite Reuters.

Printre aplicațiile exceptate de la blocaj se numără servicii guvernamentale și magazine online, sistemul de plăți electronice Mir și mesageria MAX, susținută de statul rus. În schimb, întreruperile vor afecta servicii concurente străine, inclusiv mesageria WhatsApp de la Meta, folosită de circa 97,8 milioane de utilizatori din Rusia; Telegram, cu sediul în Dubai, deținută de Pavel Durov, originar din Rusia, situată pe locul doi cu 90,9 milioane de utilizatori; platforma YouTube de la Alphabet.

Datele arată că a crescut la 16,7 milioane numărul utilizatorilor serviciului VK Messenger, clasat al treilea în domeniul comunicării directe între utilizatori; serviciul MAX este acum preinstalat pe toate telefoanele și tabletele vândute în Rusia și a comunicat săptămâna aceasta că are 30 de milioane de utilizatori. Ambele sunt dezvoltate de compania VK, controlată de stat.

Ministerul dezvoltării digitale de la Moscova a afirmat că deține o ''soluție tehnică specială'' care permite funcționarea aplicațiilor locale, iar ''măsura va reduce disconfortul provocat cetățenilor de întreruperile internetului mobil necesare pentru asigurarea securității''. Oficial, nu au fost menționate în acest context nici dronele, nici Ucraina.

Guvernatorii regiunilor de la granița de est a Rusiei au susținut de mai multe ori că întreruperile sunt necesare pentru a-i împiedica pe ucraineni să folosească dronele.

Totodată, Moscova își promovează tot mai mult serviciile autohtone pe internet și controlează tot mai strict spațiul online local, remarcă Reuters. Au fost restricționate aplicațiile străine, în cadrul unor dispute mai ample cu platformele de tehnologie din străinătate, în special după ce forțele ruse au declanșat războiul, invadând Ucraina.

Unele servicii de monitorizare online au raportat în vara aceasta o creștere a numărului de plângeri ale utilizatorilor de internet ruși privind conectivitatea slabă a WhatsApp și întreruperea periodică a conexiunilor mobile.

