România între China și Rusia: ce jocuri (poate) face

Analiză: Cel mai violent atac rusesc la Gurile Dunării care a inclus și Brațul Chilia a avut loc în timp ce președinții Chinei și Rusiei proiectau noua ordine mondială.

Dincolo de victime, spaime și stricăciuni, atacul sugerează felul în care Federația Rusă vrea să schimbe hărțile și influențele în regiune. Două avioane românești de luptă F-16 și două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane au fost ridicate, potrivit unui comunicat primit de la MApN, pentru a supraveghea zona de graniță. Rusia vizează în mod tradițional Delta Dunării și lansează periodic drone care distrug parțial infrastructura fluvială ucraineană, și adesea părți din aceste arme sunt găsite și pe malul românesc.

Cu toate că dronele nu sunt îndreptate spre spațiul românesc, totuși Rusia vrea să sperie și să intimideze atât populația, cât și oficialii. Temerea nu e, cel puțin deocamdată, că Moscova ar vrea să bombardeze o țară NATO, ci mai degrabă să o destabilizeze prin instrumente complementare, cum a fost cazul alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. În ecuație nu e doar România: sistemul de la bordul avionului președintei Comisiei Europene a pierdut semnalul GPS prin satelit către sistemul său de navigație în timp ce se apropia de aeroportul din Plovdiv, în Bulgaria. O purtătoare de cuvânt a Comisiei a vorbit despre „interferența flagrantă a Rusiei”. Premierul bulgar Rosen Jeliazkov a ținut să spună, în schimb, că nu ar fi vorba despre „o amenințare hibridă sau cibernetică”, ci despre un „război electronic” purtat în paralel cu agresiunea din Ucraina. Acest război include perturbări internaționale ale spectrului de frecvențe radio, explică primul ministru de la Sofia. E greu de crezut, însă, că bruierea avionului șefei Uniunii Europene e întâmplătoare și că nu face parte din tactica Moscovei de a insufla teamă și de a demonstra încă o dată că va folosi tehnica sabotajelor fără scrupule și că nu se va opri aici.

Xi Jinping și Vladimir Putin vor să construiască o nouă lume multipolară

Incidentul a avut loc în vreme ce în China se desfășura summitul Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai, unde președintele chinez Xi Jinping și cel rus Vladimir Putin, împreună cu alți lideri autocrați din regiune, încearcă să construiască o nouă lume multipolară, care să devină o alternativă la actuala ordine condusă de Statele Unite. Organizația de Cooperare de la Shanghai este compusă din 10 state membre și 16 observatoare, care reprezintă împreună jumătate din populația lumii și un sfert din Produsul Intern Brut global. În discursurile lor de la summit, Putin și Xi au vorbit de pe poziții de adversitate despre Occident: președintele chinez a denunțat „mentalitatea de Război Rece și actele de intimidare” venite dinspre Vest, cu referire mai ales la SUA, în vreme ce liderul rus a acuzat Occidentul că a provocat conflictul din Ucraina.

Turcia a fost singura din blocul NATO care a participat la summit-ul acestei organizații, în vreme ce Slovacia a fost singurul stat din UE prezent la uriașa paradă militară desfășurată de China azi, pentru a celebra 80 de ani de la victoria împotriva Japoniei și sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. În discursul ținut în fața trupelor sale, președintele Xi a declarat că „renașterea națiunii chineze este de neoprit, iar nobila cauză a păcii și dezvoltării omenirii va triumfa”.

Un fost prim-ministru român stă în tribună împreună cu Putin

Prin premierul slovac Robert Fico și-a transmis și Putin noul mesajul despre condițiile păcii din Ucraina: „În ceea ce privește aderarea Ucrainei la UE, nu ne-am opus niciodată”, a precizat președintele rus, adăugând imediat că „NATO este o altă problemă”. Despre garanțiile de securitate cerute, liderul de la Kremlin a precizat că „este decizia Ucrainei cum să își asigure securitatea”, precizând însă că securitatea Ucrainei nu poate fi asigurată în detrimentul celei rusești, sugerând în acest fel că nu acceptă trupe NATO sau ale unor state ale Alianței.

La parada militară de la Beijing a fost invitat și fostul premier Adrian Năstase, care a vorbit cu oficiali chinezi de rang înalt despre relațiile sino-române și despre cum se vede războiul ruso-ucrainean de la București. China și România au avut în perioada comunistă relații foarte bune, pe care au încercat să le refacă liderii social-democrați. Adrian Năstase a fost unul dintre cei care a balansat permanent între Est și Vest, la fel ca mentorul lui, Ion Iliescu, și discipolul lor, fostul premier Victor Ponta. Informal, dar cu știrea sistemului, România joacă și de această dată pe dedesubt cărți de politică externă și de partea cealaltă. Atacurile rușilor de la Gurile Dunării nu-l împiedică pe un fost prim-ministru român să stea în tribună împreună cu Putin și să urmărească parada militară a Chinei, țară care vrea să preia conducerea lumii în locul Americii.

