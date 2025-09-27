Rusia ajută China cu experiența și tehnologia necesară unor operațiuni rapide pentru atacarea Taiwanului

Rusia ajută China cu experiența și tehnologia necesară unor operațiuni rapide pentru atacarea Taiwanului
Xi Jinping și Vladimir Putin Foto: Captură video/X/@MarioNawfal

Rusia își folosește experiența de pe câmpul de luptă pentru a oferi unităților aeropurtate chineze instruirea și cunoștințele tehnice necesare pentru a desfășura operațiuni fulgerătoare, scrie Washington Post.

Potrivit fișierelor analizate de experți, Moscova folosește experiența acumulată pe câmpul de luptă pentru a instrui unități aeropurtate chineze și pentru a le transfera tehnologia necesară desfășurării unor operațiuni rapide, inclusiv parașutarea vehiculelor blindate.

Acordurile, semnate în octombrie 2024, prevăd atât livrarea de echipamente – printre care transportoare blindate, tunuri antitanc și vehicule amfibii – cât și programe de instruire susținute de specialiști ruși, atât în Rusia, cât și ulterior în China. Valoarea contractului principal depășește 580 de milioane de dolari.

Cooperare militară tot mai strânsă

Documentele, a căror autenticitate a fost verificată independent de Royal United Services Institute (RUSI), arată o colaborare militară aprofundată între Moscova și Beijing. Specialiștii consideră că parteneriatul depășește nivelul exercițiilor comune și al declarațiilor politice, vizând interoperabilitatea și împărtășirea experienței de luptă în domenii cheie pentru o eventuală confruntare privind Taiwanul.

„Rusia a devenit un furnizor de capabilități pentru China, ceea ce face ca provocările de securitate ridicate de cele două state să fie greu de separat”, a declarat Jack Watling, cercetător senior la RUSI.

În același timp, Rusia se bazează pe sprijinul Chinei pentru a-și susține industria de apărare afectată de sancțiuni și pentru a continua războiul din Ucraina.

Taiwan, punct central

Analiștii afirmă că experiența rusă în parașutarea de echipamente grele și instruirea trupelor aeropurtate este deosebit de valoroasă pentru planurile Chinei privind Taiwanul, insula pe care Beijingul o consideră teritoriu național.

„China a studiat în detaliu operațiunile istorice de debarcare și a înțeles că fără o componentă aeropurtată masivă riscurile ar fi foarte mari”, a explicat Lyle Goldstein, expert în domeniul militar la Universitatea Brown.

Totuși, o invazie a Taiwanului ar rămâne o operațiune complexă și riscantă, chiar pentru o armată chineză modernizată.

Reacții și consecințe

Oficialii de la Kremlin și Ministerul Apărării chinez nu au comentat informațiile apărute. Între timp, Taipei-ul avertizează că sprijinul tehnic rusesc ar putea complica apărarea insulei în cazul unui atac.

„Lipsa Chinei în a desfășura anterior operațiuni aeropurtate de amploare era văzută ca o vulnerabilitate. Dacă Rusia furnizează asistență tehnică, aceasta devine o provocare suplimentară pentru apărarea noastră”, a declarat un oficial taiwanez sub protecția anonimatului.

China și Rusia și-au intensificat cooperarea militară în ultimii ani. Liderii celor două state, Xi Jinping și Vladimir Putin, au participat împreună la parade militare și la multiple exerciții comune. În 2024 au avut loc 14 astfel de exerciții, aproape dublu față de acum un deceniu.

În ciuda progreselor rapide ale industriei de apărare chineze, Rusia rămâne un furnizor esențial de tehnologie și instruire în anumite domenii de nișă, precum operațiunile aeropurtate.

