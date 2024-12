Un rus a fost condamnat la închisoare după ce a rupt afișe de recrutare. Autoritățile i-au confiscat și „instrumentul folosit pentru comiterea unei infracțiuni” VIDEO

Un rus a fost condamnat la trei ani de închisoare după ce a rupt niște bannere puse pentru recrutarea de soldați în armata rusă. Autoritățile l-au amendat și i-au confiscat și bicicleta.

Un tribunal din Jeleznogorsk, regiunea Krasnoiarsk (Siberia) l-a condamnat pe Vladimir Garmash, 39 de ani, la 3 ani de închisoare și la o amendă de 30.000 de ruble (280 de euro) pentru deteriorarea a 13 bannere care făceau publicitate serviciului militar contractual, a relatat portalul NGS24.

După arestarea sa, Vladimir și-a recunoscut vinovăția, a compensat integral prejudiciul și a cooperat la anchetă. Bărbatul a motivat distrugerea afișelor, pe care le-a tăiat cu cheia, printr-o criză nervoasă.

Acestuia i s-a mai dat o amenda de 30.000 de ruble, dar i s-a confiscat și bicicleta, care ar fi fost „instrument pentru comiterea unei infracțiuni”.

”Mama m-a crescut singură și s-a întâmplat să mă învețe că nu există nimic mai valoros decât viața umană. Am crescut și am trăit cu aceste cunoștințe toată viața. Când a început SVO, în viața mea au început probleme care nu existau înainte, a devenit mai dificil să obțin un loc de muncă, în multe locuri mi-au cerut să servesc mai întâi sau măcar să am experiență în armată, așa că drumul către multe locuri demne a fost închis. pentru mine, dar era deschisă drumul către o achiziție sau un magazin de amanet. În plus, nu am vrut să merg la SVO, pentru că am înțeles că voi fi obligat să ucid oameni. Câțiva dintre prietenii mei au murit în Districtul Militar de Nord, îi cunoșteam bine personal, a fost un șoc pentru mine. Mi-a fost teamă că mă vor obliga să merg la [o operațiune specială], nu am vrut, pentru că am fost crescut diferit și nu aș fi în stare să omor pe cineva. Ultima picătură a fost arestarea generalilor din Ministerul rus al Apărării pentru corupție în masă în 2024. Am căutat despre asta pe internet, pe site-uri de știri, precum și pe canalele de telegrame ale ofițerilor militari ruși. Până la urmă, nu am putut să suport și am vrut spontan să protestez”, a explicat Vladimir în instanță.

Sledkom a raportat că a fost deschis un dosar penal pe baza unor materiale de la FSB în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne.

Vladimir a fost reținut pentru discreditarea armatei, pentru că ar fi comis acțiuni publice menite să discrediteze utilizarea forțelor armate ale Federației Ruse pentru a proteja interesele Federației Ruse și cetățenii săi.

”Un rezident al orașului Zheleznogorsk, dând seama de natura publică a acțiunilor sale, a distrus în mod deliberat și intenționat 13 afișe de propagandă în locuri publice din orașul Zheleznogorsk care solicitau serviciul militar sub contract în Forțele Armate ale Federației Ruse. În același timp, afișele au reprezentat simbolurile Forțelor Armate ale Federației Ruse sub forma unui semn și emblemă heraldică militară, precum și drapelul de stat al Federației Ruse și panglica Sf. Gheorghe. Prin acțiunile sale criminale, bărbatul a cauzat administrației orașului Zheleznogorsk daune materiale în valoare de aproximativ 30 de mii de ruble, a explicat Comitetul de Investigații.

Procurorul a cerut patru ani de închisoare pentru Vladimir și patru ani de restricții după ispășirea pedepsei. Instanța a dat trei ani într-o colonie de regim general fără restricții și a dispus confiscarea bicicletei ca „instrument pentru comiterea unei infracțiuni”.

