Un tânăr de 25 de ani, din regiunea Irkutsk din Rusia, a tras cu arma într-un birou de recrutare militară din oraşul Úst-Ilimsk și a rănit un comandant militar.

Presa rusă susține că victima se află într-o "stare extrem de critică”, iar medicii "luptă pentru viața lui", arată observatornews.

”Mi-e rușine că acest lucru se întâmplă într-un moment în care ar trebui să fim uniți. Atacatorul va fi pedepsit”, a mai declarat guvernatorul regiunii Irkuțk.

Potrivit unei înregistrări video postate pe rețelele sociale, atacatorul se prezintă drept Ruslan Zinin, a fost surprins când trage de mai multe ori în interiorul biroului de recrutare.

Imagini când rusul folosește arma:

Corespondentul The Guardian la Moscova susține că tânărul nu fost chemat să lupte în Ucraina și că a devenit extrem de agitat după ce cel mai bun prieten al său a primit ordin de recurtare. Atacatorul i-ar fi spus mamei sale că merge la centrul de recrutare pentru a face voluntariat.

The man who shot at the head of the draft board of the military enlistment office in #UstIlimsk was detained. He turned out to be 25-year-old local resident Ruslan Zinin. pic.twitter.com/OZNfs9qAaS