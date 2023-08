Moscova acuză Kievul că îi „manipulează” pe ruși să dea foc birourilor de recrutare ale armatei: ”Amenință că le vor ucide rudele” VIDEO

Autorităţile ruse acuză Ucraina de coordonarea unei campanii telefonice ”masive” de manipulare a ruşilor - mai ales a bătrânilor - şi de determinarea acestora să incendieze instituţii - mai ales birouri militare - în Rusia, în urma unei multiplicări, de mai multe luni, a incendierilor unor clădiri publice, mai ales birouri de recrutare ale armatei, relatează AFP.

Incendieri ale unor clădiri publice - inclusiv ale unor birouri de recrutare ale armatei, se multiplică de mai multe luni şi alimentează speculaţii cu privire la nepopularitatea invaziei Ucrainei de către Rusia şi apariţia unor mişcări clandestine de rezistenţă. Autorităţile ruse consideră că acest val de vandalism este în principal rodul unei operaţiuni telefonice ucrainene.

”Angajaţii Ministerului rus de Interne constată o creştere puternică în regiunile noastre ale semnalării utilizării unui nou tip de tactică de escrocherie telefonică provenind din Ucraina”, acuză într-un comunicat ministerul.

Potrivit ministerului, apelanţii spun - într-un scenariu - că le-au furat bani victimelor şi le promit să-i restituie dacă incendiază o clădire. Sau ei le fac să creadă că incendierea face parte dintr-un plan în vederea arestării unor infractori.

”Uneori, ei ameninţă pur şi simplu că le vor face probleme sau că le vor ucide rudele”, acuză ministerul rus. ”Totul se termină fel: cu cererea de a incendia infrastructuri militare, de transport sau bancare”, acuză Ministerul rus de Interne. Acest tip de apeluri telefonice a semnalat ”masiv” în ultimele şapte zile, precizează el.

”Practic, toţi aceşti escorci de la telefon se află în Ucraina şi urmează aceleaşi ordine. Majoritatea victimelor lor sunt persoane în vârstă”, dă asigurări ministerul. Parchetul General rus anunţă marţi, într-un comunicat separat, că această campanie ”masivă” coincide cu înaintări - revendicate de către Moscova - pe frontul ucrainean.

