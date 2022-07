Furia Moscovei. Ambasada Rusiei în Marea Britanie a postat pe Twitter că membrii batalionului Azov al Ucrainei merită „moartea prin spânzurare”

Un mesaj de o duritate extremă a fost publicat pe contul de Twitter al Ambasadei Rusiei în Marea Britanie, care susține că „membrii batalionului Azov al Ucrainei merită moartea prin spânzurare”, scrie The Guardian.

Postarea adaugă: „nu sunt soldați adevărați”, „merită o moarte umilitoare”. „Militanții de la Azov merită executați, dar nu prin pluton, ci prin spânzurare, pentru că nu sunt soldați adevărați. Ei merită o moarte umilitoare”.

💬#Azov militants deserve execution, but death not by firing squad but by hanging, because they’re not real soldiers. They deserve a humiliating death.

A married couple from #Mariupol tell how they were shelled by 🇺🇦forces from #Azovstal. #StopNaziUkraine https://t.co/jyQGEOJFYz