Unul dintre cei mai cunoscuți propagandiști ai regimului lui Vladimir Putin, prezentatorul de televiziune Dmitri Kiseliov, a lansat o amenințare teribilă asupra Marii Britanii, vorbind despre armele performante pe care le-ar avea rușii.

„O singură lansare, Boris, și nu mai există Anglia. O dată pentru totdeauna”, a declarat Kiseliov despre temuta rachetă nucleară Sarmat, supranumită ”Satan 2”, în contextul schimburilor de replici tăioase dintre premierul Boris Johnson și oficialii de la Kremlin.

În continuare, rusul a vorbit și despre o altă armă care poate produce efecte distrugătoare.

„O altă opțiune de a arunca Marea Britanie în adâncurile mării este drona robotică subacvatică Poseidon. Se apropie de țintă la o adâncime de un kilometru, cu o viteză de 200 de kilometri pe oră. Nu există nicio modalitate de a opri această dronă subacvatică”, a declarat Kiseliov.

„Explozia acestei torpile termonucleare aproape de țărmurile Marii Britanii va ridica un val uriaș, un tsunami, cu o înălțime de până la 500 de metri”, a subliniat același Kiseliov.

