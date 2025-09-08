Medvedev amenință: „Finlandezii trebuie să înțeleagă că opoziția față de Rusia poate duce la dispariția statalității lor”

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a declarat că Rusia nu mai are intenția de a manifesta „indulgență” în relația cu Finlanda, în contextul deteriorării rapide a legăturilor bilaterale dintre cele două țări.

Într-un articol publicat de agenția de presă TASS, Medvedev acuză autoritățile de la Helsinki că ar construi infrastructură militară cu potențial ofensiv în apropierea graniței cu Rusia, pe fondul cooperării intensificate cu NATO, după aderarea Finlandei la Alianță în 2023.

Sub titlul „Noua doctrină finlandeză: prostie, minciună, ingratitudine”, Medvedev afirmă că Finlanda ar „reconstrui o nouă linie Mannerheim” și că actualul curs politic adoptat de Helsinki ar putea conduce la „colapsul ireversibil al statului finlandez”.

„Finlandezii trebuie să înțeleagă că opoziția față de Rusia poate duce la dispariția statalității lor — pentru totdeauna”, scrie Medvedev.

Fostul lider de la Kremlin ironizează, de asemenea, imaginea pașnică promovată de Finlanda în plan internațional, evocând simbolurile culturale ale acesteia:

„Nu le mai spune nimeni povești cu trolii Moomin. Cum se spune: ceea ce comanzi, aia primești.”

Acuzații privind pregătiri militare în nordul Europei

Medvedev afirmă că activitatea militară a NATO în Finlanda s-a intensificat în toate domeniile – terestru, aerian, naval, spațial și cibernetic – și că Alianța ar dezvolta o structură de comandă în regiunea Lapland, în apropierea graniței ruse.

El a menționat, de asemenea, construcția de noi facilități militare în orașul Ivalo, aflat la aproximativ 40 km de frontieră, și a susținut că, în cazul unei „modificări a situației operative”, numărul trupelor NATO din regiune ar putea fi extins până la nivelul unei brigăzi.

NATO nu a comentat direct aceste afirmații, dar Alianța a precizat în mod repetat că desfășurările sale în statele membre sunt de natură defensivă și conforme cu angajamentele internaționale.

Istoria, invocată în cheie politică

Medvedev a recurs și la argumente istorice, afirmând că Finlanda, în calitate de aliat al Germaniei în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, ar purta o parte din responsabilitatea pentru declanșarea conflictului și pentru suferințele populației sovietice.

În sprijinul poziției sale, oficialul rus a invocat rezoluții ale ONU referitoare la crimele împotriva umanității și a afirmat că astfel de fapte „nu se prescriu”, sugerând că Finlanda ar putea fi supusă, teoretic, unor pretenții legale internaționale.

De asemenea, Medvedev a criticat faptul că, potrivit afirmațiilor sale, Forțele Aeriene ale Finlandei au utilizat până în 2020 simboluri controversate, precum zvastica, iar ultimele embleme similare ar fi fost retrase abia în 2025 „sub presiunea externă”.

Declarațiile lui Medvedev vin într-un context de tensiuni crescânde între Rusia și Finlanda, după ce Helsinki a devenit membru al NATO, punând capăt unei lungi perioade de neutralitate.

Rusia a considerat extinderea Alianței către granițele sale drept o amenințare directă la adresa securității naționale și a promis „măsuri de răspuns”. Finlanda, la rândul său, a argumentat că aderarea la NATO este o reacție necesară în fața invaziei ruse în Ucraina.

