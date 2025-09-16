Declarațiile ministrului polonez de Externe Radosław Sikorski privind posibilitatea instituirii unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei au stârnit reacții dure la Moscova, unde apelul la vechile reflexe imperiale pare să rămână o constantă.

Într-un mesaj publicat pe canalul său de Telegram, senatorul rus Vladimir Djabarov, vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Internaționale din Consiliul Federației, a sugerat — într-un limbaj care reia direct vocabularul imperial rus — că Polonia ar putea suferi „o nouă împărțire” dacă își continuă politica ostilă față de Moscova.

„Fărădelegile verbale ale domnului Sikorski sunt deja bine-cunoscute”, a scris Djabarov, referindu-se la comentariile recente ale șefului diplomației poloneze privind posibilitatea implicării mai active a NATO în sprijinul Ucrainei, inclusiv prin impunerea unei zone de interdicție aeriană. O astfel de măsură, avertizează senatorul rus, „ar fi extrem de periculoasă” și ar ridica întrebări serioase despre cine ar garanta respectarea ei — Alianța Nord-Atlantică în ansamblul ei sau doar anumite state membre?

De la retorică diplomatică la amenințare directă

Tonul intervenției lui Djabarov a depășit însă cadrul unei dispute de idei între două capitale. În stilul devenit obișnuit în rândul oficialilor ruși din cercul de putere, senatorul a trecut la amenințări cu caracter istoric-revizionist, evocând episoadele succesive ale împărțirii Poloniei din secolele XVIII și XIX.

Ads

„Dacă Polonia va continua să privească spre Est cu suspiciune și acuzații, s-ar putea să experimenteze un nou partaj, așa cum s-a întâmplat de atâtea ori în trecut”, a scris Djabarov, referindu-se la cele trei împărțiri ale Poloniei în 1772, 1793 și 1795, în urma cărora statul polonez a dispărut pentru mai bine de un secol de pe harta Europei, fiind împărțit între Imperiul Țarist, cel Habsburgic și cel Prusac.

Este o referință cu semnificație profundă în discursul geopolitic rusesc, care reintroduce în spațiul public ideea că anumite state din Europa Centrală și de Est — considerate de Moscova ca aparținând unei „sfere naturale de influență” — ar putea fi supuse unor „ajustări” de frontiere sau statut, în funcție de atitudinea lor față de Kremlin.

Djabarov nu este singura voce de la Moscova care a criticat dur ideea unei zone de excludere aeriană. Fostul președinte rus și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, a mers chiar mai departe într-un comentariu virulent:

Ads

„Realizarea acestei idei provocatoare despre o zonă de interdicție aeriană, care ar permite NATO să doboare dronele noastre, ar însemna un singur lucru: război deschis între NATO și Rusia. Să spunem lucrurilor pe nume!”, a scris Medvedev, reluând tonul amenințător care l-a consacrat în ultimele luni.

Declarațiile lui Sikorski vin într-un context în care Polonia își afirmă tot mai clar ambițiile de lider regional în Europa de Est. Într-un interviu acordat revistei „Polityka”, oficialul polonez a susținut că, în urma conflictului din Ucraina, Belarusul ar trebui să iasă din cadrul „Statului Unional” cu Rusia și să intre în sfera de influență a Varșoviei — o propunere care confirmă noul rol pe care Polonia și-l asumă, de contrapondere strategică la ambițiile Kremlinului.

Ads