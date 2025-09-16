Rusia amenință cu „împărțirea Poloniei” în replică la ideea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei

Autor: Veronica Andrei
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 18:09
1218 citiri
Rusia amenință cu „împărțirea Poloniei” în replică la ideea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei
Vladimir Djabarov, vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Internaționale din Consiliul Federației/ FOTO:X/@Durevestnik

Declarațiile ministrului polonez de Externe Radosław Sikorski privind posibilitatea instituirii unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei au stârnit reacții dure la Moscova, unde apelul la vechile reflexe imperiale pare să rămână o constantă.

Într-un mesaj publicat pe canalul său de Telegram, senatorul rus Vladimir Djabarov, vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Internaționale din Consiliul Federației, a sugerat — într-un limbaj care reia direct vocabularul imperial rus — că Polonia ar putea suferi „o nouă împărțire” dacă își continuă politica ostilă față de Moscova.

„Fărădelegile verbale ale domnului Sikorski sunt deja bine-cunoscute”, a scris Djabarov, referindu-se la comentariile recente ale șefului diplomației poloneze privind posibilitatea implicării mai active a NATO în sprijinul Ucrainei, inclusiv prin impunerea unei zone de interdicție aeriană. O astfel de măsură, avertizează senatorul rus, „ar fi extrem de periculoasă” și ar ridica întrebări serioase despre cine ar garanta respectarea ei — Alianța Nord-Atlantică în ansamblul ei sau doar anumite state membre?

De la retorică diplomatică la amenințare directă

Tonul intervenției lui Djabarov a depășit însă cadrul unei dispute de idei între două capitale. În stilul devenit obișnuit în rândul oficialilor ruși din cercul de putere, senatorul a trecut la amenințări cu caracter istoric-revizionist, evocând episoadele succesive ale împărțirii Poloniei din secolele XVIII și XIX.

„Dacă Polonia va continua să privească spre Est cu suspiciune și acuzații, s-ar putea să experimenteze un nou partaj, așa cum s-a întâmplat de atâtea ori în trecut”, a scris Djabarov, referindu-se la cele trei împărțiri ale Poloniei în 1772, 1793 și 1795, în urma cărora statul polonez a dispărut pentru mai bine de un secol de pe harta Europei, fiind împărțit între Imperiul Țarist, cel Habsburgic și cel Prusac.

Este o referință cu semnificație profundă în discursul geopolitic rusesc, care reintroduce în spațiul public ideea că anumite state din Europa Centrală și de Est — considerate de Moscova ca aparținând unei „sfere naturale de influență” — ar putea fi supuse unor „ajustări” de frontiere sau statut, în funcție de atitudinea lor față de Kremlin.

Djabarov nu este singura voce de la Moscova care a criticat dur ideea unei zone de excludere aeriană. Fostul președinte rus și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, a mers chiar mai departe într-un comentariu virulent:

„Realizarea acestei idei provocatoare despre o zonă de interdicție aeriană, care ar permite NATO să doboare dronele noastre, ar însemna un singur lucru: război deschis între NATO și Rusia. Să spunem lucrurilor pe nume!”, a scris Medvedev, reluând tonul amenințător care l-a consacrat în ultimele luni.

Declarațiile lui Sikorski vin într-un context în care Polonia își afirmă tot mai clar ambițiile de lider regional în Europa de Est. Într-un interviu acordat revistei „Polityka”, oficialul polonez a susținut că, în urma conflictului din Ucraina, Belarusul ar trebui să iasă din cadrul „Statului Unional” cu Rusia și să intre în sfera de influență a Varșoviei — o propunere care confirmă noul rol pe care Polonia și-l asumă, de contrapondere strategică la ambițiile Kremlinului.

Zeci de mii de polonezi se înscriu pentru antrenament militar voluntar, sperând să evite agresiunea rusă
Zeci de mii de polonezi se înscriu pentru antrenament militar voluntar, sperând să evite agresiunea rusă
Pe fondul unui climat de insecuritate tot mai accentuat în estul Europei, Polonia asistă la o mobilizare civică fără precedent: zeci de mii de cetățeni s-au înscris, de la începutul...
Șeful diplomației poloneze: „Opinia multora se îndreaptă spre ideea închiderii spațiului aerian deasupra vestului Ucrainei de către NATO”
Șeful diplomației poloneze: „Opinia multora se îndreaptă spre ideea închiderii spațiului aerian deasupra vestului Ucrainei de către NATO”
Polonia a fost testată direct de Rusia pe 10 septembrie. 19 drone au intrat în spațiul său aerian, doar patru au fost doborâte de forțele aliate, iar una s-a prăbușit la aproape 400 de...
#Rusia, #amenintari, #Polonia, #impartire , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un roman "nu mai are viata" la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: "Cel mai urat lucru pe care poti sa-l zici cuiva"
ObservatorNews.ro
Un milion de euro, confiscat de procurori intr-un dosar de finantare ilegala a partidelor din R. Moldova
DigiSport.ro
Mutu "l-a mitraliat" fara mila pe Zenga, dupa ce a auzit ce a spus italianul: "A mancat o paine aici! Are o frustrare"

Ep. 129 - Rușii râd de noi!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Alertă în România: cisternă încărcată cu acid sulfuric, răsturnată pe un drum public
  2. Ucrainenii au doborât o dronă de atac Orion, capabilă să lanseze rachete de croazieră VIDEO
  3. Escrocul de pe Tinder a fost capturat. Unde l-au găsit forțele de ordine
  4. Băsescu îl ia peste picior pe ambasadorul Rusiei la București, după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu: "Fugiți la Parchetul General că aveți un OZN"
  5. Călin Georgescu se vedea președintele României încă de acum 6 ani. Noi informații din rechizitoriu
  6. Șofer român de TIR, prins în Germania că a condus trei săptămâni fără nicio pauză. A dat vina pe firma spaniolă la care lucra. Amenda uriașă primită
  7. Ce caută Fiscul la nunțile românilor. Anunțul făcut de președintele instituției antifraudă
  8. Rusia amenință cu „împărțirea Poloniei” în replică la ideea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei
  9. Se încheie telenovela TikTok în America? Trump a anunțat că a găsit cumpărători. "Avem un acord. Un grup de companii foarte mari vrea să o cumpere"
  10. N-au scăpat de mâna legii. Polițiștii i-au prins și pe ultimii doi participanți la scandalul cu bâte și topoare din Craiova, în urma căruia un bărbat a murit