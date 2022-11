Asasinul spionului Aleksandr Litvinenko îl amenință pe Zelenski în direct la TV: "Viitorul lor este descris acolo cu precizie" VIDEO

Un deputat rus căutat de poliția britanică pentru uciderea unui fost spion la Londra a spus că Moscova l-ar putea urmări președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cercul său de apropiați pentru tot restul vieții.

Andrei Lugovoi, cel care l-a otrăvit cu poloniu pe fostul spion rus Aleksandr Litvinenko, a spus în cadrul unei emisiuni TV că Zelenski „și cercul său ar trebui să fie primul care urcă în spânzurătoare”.

„Astăzi i-am reamintit lui Zelenski că istoria nu trebuie uitată”, a spus Lugovoi în cadrul emisiunii 60 de minute, de la televiziunea de stat Russia 1, moderată de Olga Skabeieva. Asasinul i-a „recomandat” președintelui ucrainean și aliaților săi să citească memoriile lui Pavel Sudoplatov.

"Viitorul lor este descris acolo cu precizie. Cred că nu ar trebui să ne sfiim. În viitor, trebuie să-i urmărim în toată lumea", a spus Lugovoi.

Meanwhile in Russia: State Duma deputy Andrey Lugovoy, notorious for his involvement in the radioactive poisoning of Alexander Litvinenko, showed up on state TV, threatening to "chase" Zelensky and his circle "all over the world." In case you had any doubts about Putin's regime. pic.twitter.com/lOtuZ3K6k2