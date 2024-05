Rusia anunță că își va retrage trupele și gărzile de frontieră din anumite părți ale Armeniei

Preşedintele Vladimir Putin a fost de acord să retragă forţele ruseşti şi gărzile de frontieră din diferite părţi ale Armeniei, la cererea Erevanului, a declarat joi, 9 mai, purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, citat de agenţia rusă de presă Interfax, relatează Reuters.

Anunţul vine după plecarea a aproape 2.000 de forţe de menţinere a păcii ruseşti din interiorul şi din jurul regiunii Nagorno-Karabah, enclava disputată pe care Azerbaidjanul a recuperat-o prin forţă în septembrie anul trecut. Plecarea soldaţilor ruşi a pus capăt unei desfăşurări de mai mulţi ani care a oferit Moscovei un punct de sprijin militar în regiunea strategică din Caucazul de Sud.

Armenia le-a cerut poliţiştilor de frontieră ruşi să părăsească, de asemenea, posturile de pe principalul aeroport al ţării, de la Erevan, începând cu 1 august.

