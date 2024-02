Fiecare cetățean american reținut de Rusia oferă Kremlinului un „bun pe care îl poți tranzacționa“, a declarat fostul agent KGB Jack Barsky.

Barsky, un fost agent adormit pentru serviciile secrete sovietice în anii 1970 și 1980, a declarat luni pentru Martha MacCallum de la Fox News că practica arestării americanilor în acest scop nu este „nimic nou“.

„Acest lucru s-a întâmplat pe vremea lui Stalin, până în prezent. Pentru că, știți, un american în închisoare este un bun pe care îl poți tranzacționa“, a declarat Barsky în cadrul emisiunii „The Story“ a lui MacCallum.

Barsky, care a colaborat cu FBI și NSA după ce a fost descoperit, a comentat reținerea Kseniya Karelina, o balerină ruso-americană care a fost arestată pe 21 februarie.

Karelina, în vârstă de 33 de ani, este acuzată că a făcut donații unei organizații ucrainene și a fost oprită de autoritățile ruse în timp ce călătorea de la Los Angeles la Ekaterinburg, a declarat Biroul Serviciului Federal rus.

