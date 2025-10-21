„Puterea” aeriană a Rusiei s-a dezumflat lângă o pistă militară

În mijlocul demonstrațiilor de forță de la Zapad 2025 — exercițiile militare bianuale desfășurate de Rusia împreună cu Belarus — privirile analiștilor s-au oprit nu asupra rachetelor, ci asupra unei siluete bizare, pe jumătate dezumflată lângă o pistă militară din nord-vestul Rusiei, relatează https://tvpworld.com.
Ceea ce trebuia să fie un impunător avion de vânătoare s-a dovedit a fi o momeală de cauciuc. Imaginea, distribuită de analistul în domeniul apărării Guy Plopsky pe platforma X, este extrasă chiar dintr-un video oficial publicat de Ministerul rus al Apărării. Locația: baza aeriană navală Severomorsk-1, regiunea Murmansk.
Silueta greoaie a "avionului" — moale, instabilă, vizibil lăsată pe o parte — contrastează puternic cu ambițiile Kremlinului de a proiecta imaginea unei forțe militare de neclintit.
Rusia nu e singura care recurge la momeli. În războiul din Ucraina, ambele părți au dezvoltat o adevărată industrie a iluziilor de război: tancuri din lemn, radare false, lansatoare de grenade din polistiren, soldați „morți” care n-au fost niciodată vii.
Scopul: să păcălească inamicul și să-i consume resursele. Iar asta funcționează. Un echipament militar fals costă câteva mii de dolari. În schimb, o singură lovitură de artilerie ghidată Excalibur, de pildă, valorează în jur de 70.000 de dolari, potrivit Forbes.
Astfel, în timp ce drona identifică o „țintă”, adversarul o distruge cu un zâmbet pe buze și mândria unei reușite, fără să știe că a aruncat o rachetă de zeci de mii de dolari într-un balon de plastic.
Războiul modern se duce tot mai mult în zona înșelăciunii: pe câmpul de luptă, nimic nu mai este ce pare. Un tanc poate fi un cort acoperit cu tablă ondulată, iar un lansator de rachete — o combinație de țevi și fibră de sticlă. Unii decoys sunt simpli și plat-pack, alții sunt atât de sofisticați încât reflectă undele radar exact ca un vehicul real, emit semnale termice și infraroșii și pot păcăli inclusiv sistemele automate de țintire.
Nu e pentru prima oară când aceste păcăleli funcționează. În octombrie 2024, Rusia a anunțat distrugerea unui lansator ucrainean M270 cu o rachetă Iskander-M, în regiunea Kursk. Ținta era o momeală de decor.
Conform datelor BBC, până la jumătate dintre sistemele de armament vizibile în Ucraina sunt de fapt replici, nu echipamente reale.
Amele momeală nu sunt o invenție a războiului din Ucraina. În Al Doilea Război Mondial, Marea Britanie a creat o întreagă armată falsă, completă cu tancuri și transmisiuni radio fictive, pentru a păcăli naziștii în perioada de dinaintea debarcării din Normandia.
