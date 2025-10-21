„Puterea” aeriană a Rusiei s-a dezumflat lângă o pistă militară

Un avion momeală, lâmgă unul adevărat, pe pista unui aerodrom rusesc din Murmansk/FOTO:X@GuyPlopsky

În mijlocul demonstrațiilor de forță de la Zapad 2025 — exercițiile militare bianuale desfășurate de Rusia împreună cu Belarus — privirile analiștilor s-au oprit nu asupra rachetelor, ci asupra unei siluete bizare, pe jumătate dezumflată lângă o pistă militară din nord-vestul Rusiei, relatează https://tvpworld.com.

Ceea ce trebuia să fie un impunător avion de vânătoare s-a dovedit a fi o momeală de cauciuc. Imaginea, distribuită de analistul în domeniul apărării Guy Plopsky pe platforma X, este extrasă chiar dintr-un video oficial publicat de Ministerul rus al Apărării. Locația: baza aeriană navală Severomorsk-1, regiunea Murmansk.

Silueta greoaie a "avionului" — moale, instabilă, vizibil lăsată pe o parte — contrastează puternic cu ambițiile Kremlinului de a proiecta imaginea unei forțe militare de neclintit.

În era dronelor, vine și vremea păpușilor militare

Rusia nu e singura care recurge la momeli. În războiul din Ucraina, ambele părți au dezvoltat o adevărată industrie a iluziilor de război: tancuri din lemn, radare false, lansatoare de grenade din polistiren, soldați „morți” care n-au fost niciodată vii.

Scopul: să păcălească inamicul și să-i consume resursele. Iar asta funcționează. Un echipament militar fals costă câteva mii de dolari. În schimb, o singură lovitură de artilerie ghidată Excalibur, de pildă, valorează în jur de 70.000 de dolari, potrivit Forbes.

Astfel, în timp ce drona identifică o „țintă”, adversarul o distruge cu un zâmbet pe buze și mândria unei reușite, fără să știe că a aruncat o rachetă de zeci de mii de dolari într-un balon de plastic.

Păcăleala ca strategie

Războiul modern se duce tot mai mult în zona înșelăciunii: pe câmpul de luptă, nimic nu mai este ce pare. Un tanc poate fi un cort acoperit cu tablă ondulată, iar un lansator de rachete — o combinație de țevi și fibră de sticlă. Unii decoys sunt simpli și plat-pack, alții sunt atât de sofisticați încât reflectă undele radar exact ca un vehicul real, emit semnale termice și infraroșii și pot păcăli inclusiv sistemele automate de țintire.

Nu e pentru prima oară când aceste păcăleli funcționează. În octombrie 2024, Rusia a anunțat distrugerea unui lansator ucrainean M270 cu o rachetă Iskander-M, în regiunea Kursk. Ținta era o momeală de decor.

Conform datelor BBC, până la jumătate dintre sistemele de armament vizibile în Ucraina sunt de fapt replici, nu echipamente reale.

Iluzia, armă de război de când lumea

Amele momeală nu sunt o invenție a războiului din Ucraina. În Al Doilea Război Mondial, Marea Britanie a creat o întreagă armată falsă, completă cu tancuri și transmisiuni radio fictive, pentru a păcăli naziștii în perioada de dinaintea debarcării din Normandia.

