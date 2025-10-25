Putin concentrează arme nucleare și submarine de atac în Cercul Arctic, pe fondul tensiunilor cu NATO, avertizează Norvegia

Președintele rus Vladimir Putin ar concentra arme nucleare și submarine de atac în zona Arcticii, în timp ce Rusia se pregătește pentru un eventual conflict cu NATO, au declarat autoritățile norvegiene.

Ministrul Apărării din Norvegia, Tore Sandvik, a afirmat că țara sa a constatat o creștere semnificativă a prezenței militare ruse în Peninsula Kola, regiune în care se află unul dintre cele mai mari arsenale de focoase nucleare din lume.

„Armele nucleare nu sunt îndreptate doar către Norvegia, ci și către Marea Britanie, precum și către Canada și Statele Unite, traversând Polul Nord”, a explicat Sandvik pentru The Telegraph. „Noi suntem ochii și urechile NATO în această zonă și vedem că Rusia testează noi arme, inclusiv rachete hipersonice, torpile și focoase nucleare.”

Peninsula Kola găzduiește flota nordică a Rusiei și joacă un rol esențial în strategia de „contraatac nuclear”, capacitatea Kremlinului de a riposta în cazul unui atac nuclear inițial. Conceptul de „contraatac” este similar celui al sistemului de descurajare nucleară Trident al Marii Britanii.

Deși Rusia a suferit pierderi semnificative în Ucraina, cu aproximativ un milion de soldați morți, Flota Nordică rămâne funcțională și este în continuă dezvoltare, a mai precizat Sandvik. În ultimii doi ani, Rusia a lansat o nouă fregată și un submarin multirol.

Ministrul norvegian a subliniat că amenințarea cea mai serioasă provine din submarinele nucleare rusești, care, împreună cu focoasele nucleare de tip „contraatac”, permit Rusiei să-și mențină statutul de superputere. Flota rusă include cel puțin 16 submarine nucleare și racheta hipersonică avansată Tsirkon, capabilă să atingă viteze de până la opt ori viteza sunetului.

Sandvik a subliniat importanța supravegherii acestei flote: „Norvegia, împreună cu Statele Unite și Marea Britanie, monitorizează zona 24/7. Este cea mai importantă supraveghere din NATO.”

Pe fondul topirii ghețarilor, noi rute maritime se deschid în Arctica, oferind oportunități economice pentru transportul între Europa și Asia. Totodată, autoritățile de la Oslo atrag atenția asupra concurenței acerbe pentru controlul a două rute strategice: Bear Gap, între Norvegia continentală și insula Svalbard, și GIUK Gap, între Groenlanda, Islanda și Regatul Unit. Ambele reprezintă căi vitale pentru forțele navale și pot deveni coridoare strategice în cazul unui conflict.

„Putin nu caută pace. Planul său nu presupune o pace stabilă cu Ucraina. Dacă are ocazia, se va întoarce”, a avertizat Sandvik. „Chiar dacă s-ar încheia un acord de pace cu Ucraina, analiza noastră arată că ar mobiliza milioane de soldați la granița cu Finlanda”.

