Andrei Lugovoi, agentul FSB care l-a otrăvit pe Aleksandr Litvinenko la Londra/FOTO:X/@ReneDuba

Andrei Lugovoi, fost ofițer FSB și principalul suspect în otrăvirea cu poloniu a opozantului rus Aleksandr Litvinenko, trăiește astăzi o viață de lux la Moscova. Din „agentul morții”, cum a fost numit în presa britanică, Lugovoi a devenit deputat ultranaționalist și vedetă de televiziune, simbol al modului în care Kremlinul recompensează loialitatea — indiferent de crimele comise în numele statului, scrie The Sun.

Asasinatul care a zguduit Londra

În noiembrie 2006, Aleksandr Litvinenko — fost ofițer FSB fugit în Marea Britanie și critic acerb al lui Vladimir Putin — a murit după ce a băut un ceai contaminat cu Poloniu-210, o substanță radioactivă extrem de rară. Moartea sa, petrecută în chinuri cumplite, a fost descrisă de anchetatori drept „un act de terorism de stat pe teritoriul britanic”.

Scotland Yard a identificat urme de radiație în camera de hotel a lui Lugovoi, pe scaunul său din avionul British Airways și chiar pe stadionul Emirates, unde asistase la un meci Arsenal.

În ciuda probelor, Rusia a refuzat extrădarea lui Lugovoi, iar președintele Putin i-a accelerat cariera politică, transformându-l într-un „erou al Patriei”. În 2015, Lugovoi a fost decorat pentru „servicii aduse statului rus”.

Ads

De la ucigaș la propagandist

Astăzi, în vârstă de 59 de ani, Andrei Lugovoi este un personaj omniprezent pe posturile de televiziune controlate de Kremlin. Apare frecvent în talk-show-uri unde lansează atacuri furibunde la adresa Occidentului, mai ales a Marii Britanii — țara care îl acuză oficial de asasinat.

Shocking. Russian MP Andrey Lugovoy openly talks about using subversive tactics against the US and Europe. Remember, he's also the convicted murderer who poisoned Litvinenko in 2006. How dangerous are these revelations? #Espionage #Russia #InternationalSecurity pic.twitter.com/FcW6iwyElX — ceanpolitics (@ceanglobal) October 5, 2025

Ads

Într-un gest de sfidare, Lugovoi a prezentat ani la rând emisiunea „Trădătorii”, difuzată de canalul NTV, unde denunță „dușmanii Rusiei” și pe cei care colaborează cu Vestul. Ironia este amară: emisiunea este realizată de un om acuzat de una dintre cele mai spectaculoase crime de spionaj ale secolului XXI.

„Lugovoi este imaginea perfectă a prăbușirii morale a Rusiei lui Putin”, a spus pentru The Sun John Foreman, fost atașat militar britanic la Moscova.

O viață de lux și o soție vedetă

Lugovoi trăiește într-un apartament de lux din centrul Moscovei, împreună cu a doua sa soție, Ksenia Lugovoia, fostă dansatoare de club și actriță de televiziune, cu care are trei copii. Cuplul organizează nunți fastuoase și evenimente mondene, în timp ce Ksenia postează pe rețele imagini din Dubai sau Seychelles.

Interesant este că primul său business comun a fost o rețea de restaurante specializate în... ceaiuri exotice.

Ksenia a jucat în 2016 într-un serial difuzat tot pe NTV, intitulat „În afara jurisdicției”, o producție care rescrie povestea otrăvirii lui Litvinenko din perspectiva Kremlinului: Lugovoi apare drept patriot rus, iar Litvinenko — „trădătorul manipulat de serviciile britanice”.

Ads

Banii și umbrele

Averea cuplului ridică numeroase semne de întrebare. În acte, veniturile oficiale ale lui Lugovoi nu acoperă valoarea proprietăților deținute în Moscova — inclusiv două apartamente evaluate la peste 700.000 de lire.

Presa independentă rusă a scris că Lugovoi ar fi implicat în afaceri cu criptomonede și în scheme de conversie de numerar prin intermediul unor companii din Siberia. Totodată, ar finanța o platformă media numită „The Underside”, folosită pentru campanii de dezinformare și atacuri la adresa Marii Britanii.

Războiul cu „Occidentul colectiv”

În ultimii ani, Lugovoi a devenit o voce proeminentă a propagandei de război. El a salutat public lovitura cu rachete asupra biroului Consiliului Britanic din Kiev și a cerut, într-un moment de delir patriotic, „nuclearizarea” Londrei dacă Marea Britanie va sprijini militar Germania.

De asemenea, a acuzat MI6 de orchestrarea atentatelor teroriste din Rusia și de „coruperea elitelor ruse prin burse occidentale”.

Ads

„Trebuie să cumpărăm politicieni occidentali, așa cum ei îi cumpără pe ai noștri”, declara recent Lugovoi la televiziunea de stat.

Moartea lui Litvinenko — verdictul final

În 2021, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că Rusia este direct responsabilă pentru moartea lui Aleksandr Litvinenko. Judecătorii au concluzionat că Lugovoi și Dmitri Kovtun — colaboratorul său, decedat în 2022 — au acționat „ca agenți ai statului rus” și că operațiunea a fost „probabil aprobată de președintele Vladimir Putin”.

Astăzi, la aproape două decenii de la acel ceai fatal servit într-un hotel din Mayfair, Londra, Andrei Lugovoi continuă să trăiască sub protecția celui care, potrivit anchetatorilor, a ordonat asasinatul.

Iar povestea lui rămâne o ilustrare perfectă a logicii putiniste: în Rusia, trădarea se pedepsește, dar crima, dacă e în slujba statului, se recompensează.

Ads