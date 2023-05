Ce se ascunde în spatele atacului cu dronă asupra Kremlinului? Analiștii ISW nu exclud o punere în scenă a Rusiei

După acuzațiile Moscovei că Ucraina ar fi încercat să îl asasineze pe Putin cu două drone lansate asupra Kremlinului, au început să apară imagini și cu edificiul după presupusul atac.

O foaie de metal și o pată neagră de la una dintre cele două explozii de la complexul Kremlin sunt vizibile într-o fotografie realizată miercuri de Getty Image.

Două drone au explodat în apropierea cupolei Palatului Senatului miercuri dimineața devreme - explozia primei drone părând să se fi produs chiar pe cupolă, potrivit CNN.

Urma aparentă de arsură se vede în același loc cu explozia. O foaie de metal rămasă din drona care a explodat pare să acopere și ea o porțiune din cupolă.

Imagini suplimentare, preluate de AFP, arată persoane care par să inspecteze domul pe o scară, lângă aparenta urmă a exploziei.

Imaginile de arhivă de la Getty, realizate între septembrie 2022 și martie 2023 - în plus față de o imagine din satelit din 19 aprilie, realizată de Maxar Technologies - confirmă că aparenta urmă de arsură nu era prezentă înainte de explozie.

Administrația prezidențială susține că cele două drone care vizau Kremlinul au fost interceptate și scoase din funcțiune înainte de a-și atinge ținta.

Atacul comis cu drone ieftine

Un expert în drone crede că atacul asupra Kremlinului, pe care Moscova îl atribuie Ucrainei, a fost comis de un „operator relativ sofisticat”, nu neapărat un actor statal, care s-ar putea să fi folosit o dronă de tip Mugin-5 de fabricaţie chinezească, un echipament ce poate fi cumpărat cu mai puţin de 10.000 de dolari, relatează The Guardian.

Ads

Samuel Bendett, specialist în drone la Centrul pentru analize navale din SUA, a declarat că, judecând după înregistrarea video a celui de-al doilea raid, drona folosită „pare că avea aripi subţiri”. Acest lucru ar indica un atac din partea unui operator consacrat, deşi nu neapărat un actor de stat, care foloseşte o dronă precum Mugin-5 de fabricaţie chineză, în valoare de 9.500 de dolari.

Dronele cu aripi fixe au o rază de acţiune şi o durată de zbor mai mare decât quadcopterele simple şi ieftine, iar un aparat precum Mugin-5 poate zbura, teoretic, timp de 7 ore la o viteză de aproximativ 120 de km la oră, ceea ce face posibilă operarea pe distanţe lungi.

Analiştii au speculat, de asemenea, că drona ar putea fi o UJ-22 de fabricaţie ucraineană, care are o viteză şi o rază de acţiune similare, potrivit site-ului web al producătorului, dar scurta filmare şi dificultatea măririi la o imagine clară au făcut imposibilă orice identificare fermă.

Ads

Dronele pot fi preprogramate pentru a lovi o anumită ţintă de la distanţă, dar a fost totuşi surprinzător faptul că una a putut ajunge atât de aproape de Kremlin înainte de a fi aparent doborâtă, notează The Guardian.

De asemenea, ar ridica întrebări cu privire la calitatea apărării antiaeriene a Rusiei.

„Analiștii ruși au sugerat încă de anul trecut că acestea nu ar putea proteja întreaga țară și că unele lacune ar putea fi exploatate”, a explicat Samuel Bendett, deși „nu este clar de ce această dronă nu a fost interceptată pe cerul Moscovei”, potrivit AFP.

ISW: Probabil Rusia a organizat atacul cu drone asupra Kremlinului

Atacul cu drone asupra Kremlinului ar fi fost organizat de Moscova pentru a-i pregăti pe ruși pentru o nouă mobilizare în masă și nu de Ucraina, așa cum acuză administrația prezidențială rusă, potrivit Institutului american pentru Studiul Războiului. Analiștii de la Institutul american pentru Studiul Războiului spun că „probabil Rusia a organizat acest atac într-o încercare de a-i aduce războiul acasă publicului rus și de a stabili condițiile pentru o mobilizare mai largă.”

Ads

„Mai mulți indicatori sugerează că lovitura a fost desfășurată din interior și organizată cu intenție. Autoritățile ruse au luat recent măsuri pentru a spori capacitățile interne de apărare aeriană a Rusiei, inclusiv la Moscova și, prin urmare, este extrem de puțin probabil ca două drone să fi trecut mai multe niveluri de apărare aeriană și să fi detonate sau doborâte chiar peste inima Kremlinului, într-un mod care a oferit imagini spectaculoase surprinse frumos de camere”, mai spun experții de la ISW.

Imagini geolocalizate surprinse în ianuarie 2023 arată că autoritățile ruse au amplasat sistemele de apărare antiaeriană Panțir lângă Moscova pentru crea mai multe straturi de apărare aeriană în jurul orașului.

Un atac care nu a putut fi detectat și neutralizat de de astfel de mijloace de apărare aeriană și a reușit să lovească o țintă la fel de importantă precum Kremlinul ar fi fost rușinos pentru Rusia.

„Răspunsul imediat, coerent și coordonat al Kremlinului la incident sugerează că atacul a fost pregătit intern în așa fel încât efectele sale politice preconizate depășesc rușinea (atacului)”, mai arată analiza Institutului pentru Studiul Războiului.

Ads

Și Casa Albă are îndoieli

Secretarul de stat american Antony Blinken spune că nu poate confirma acuzațiile Rusiei că Ucraina ar fi încercat să-l asasineze pe președintele Vladimir Putin într-un atac cu dronă și că ia drept „îndoielnică” orice declarație care vine de la Kremlin, conform Reuters.

„Pur și simplu nu știm. Considerăm îndoielnic orice vine de la Kremlin”, le-a răspuns Blinken jurnaliștilor întrebat despre informațiile transmise de Rusia.

Întrebat dacă Statele Unite ar critica Ucraina dacă ar decide singură să riposteze pe teritoriul Rusiei, Blinken a spus că Kievul decide modul în care se apără.

Secretarul de stat american a mai afirmat că războiul este deja o înfrângere strategică pentru Rusia, iar SUA au încredere că Ucraina își va recâștiga mai mult teritoriu în orice contraofensivă pe care ar lansa-o.

Partizanii ruși ar fi atacat Kremlinul

Ads

Ilia Ponomarev, fostul deputat rus care ar avea legături cu grupurile rebele din Rusia, susține că atacul cu drone asupra Kremlinului este opera partizanilor ruși, nu a armatei ucrainene, relatează CNN.

Într-un interviu pentru CNN, Ponomarev a spus că responsabilitatea atacului este a „unuia dintre grupurile de partizani ruși”.

„Nu pot spune mai multe, deoarece încă nu și-au revendicat public responsabilitatea”, a spus el.

Potrivit lui Ponomarev, membrii grupului de partizani din Rusia sunt de obicei „tineri, studenți, locuitori ai orașelor mari. Sunt conștient de activitatea partizană din aproximativ 40 de orașe din Rusia”, a spus el pentru CNN.

"Toate grupurile de partizani au propriul lor obiectiv, propria specialitate, cunoștințele lor de bază. Unele dintre ele sunt concentrate pe sabotajele căilor ferate, altele se ocupă incendierea posturilor de recrutare militară. Unii dintre ei atacă activiști pro-război, alții fac hacking”, a spus el.

Potrivit lui Ponomarev, atacurile cu drone în interiorul Rusiei reprezintă o „nouă linie de operare” pentru grupuri, despre care spune că reprezintă o „adevărată amenințare”.

"Ceea ce Putin vinde națiunii și în special elitelor este sentimentul de invulnerabilitate și securitate. Iar partizanii le distrug pe amândouă. De fapt spun că războiul este aici și voi, băieți, personal, nu sunteți în siguranță", a spus Ponomarev.

Ponomarev, care acum trăiește în exil în Ucraina și Polonia, a fost singurul parlamentar rus care a votat împotriva anexării Crimeei de către Rusia în 2014 și de atunci a fost inclus pe o listă de suspecți de terorism, potrivit autorităților ruse.

Reacția Kievului

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că lui Putin îi e din ce în ce mai greu să-și convingă soldații să meargă pe front mai ales că Ucraina se pregătește de contraofensivă.

​Forțele aeriene ale Ucrainei au comentat ironic miercuri că explozia deasupra Kremlinului pe care Moscova o atribuie unui atac cu drone al Kievului ar fi fost provocată de un OZN, relatează The New Voice of Ukraine.

„La prima vedere, să spun că a fost... probabil un OZN. Dacă Rusia încearcă să arate un fel de 'escaladare' din partea Ucrainei în acest fel, atunci Rusia face întotdeauna asta. Deasupra centrului capitalei, deasupra clădirii în care stă dictatorul, se întâmplă lucruri atât de ciudate - mie mi se pare cel puțin ciudat”, a declarat miercuri după-amiaza purtătorul de cuvânt al forțelor aeriene ale Ucrainei, Iuri Ignat.

De asemenea, ofițerul ucrainean a pus sub semnul întrebării autenticitatea înregistrării video cu momentul în care drona ar exploda deasupra Kremlinului, afirmând că steagul de pe clădire nu pare să fi fost deteriorat, deși a fost cuprins de suflul detonării.

El a adăugat că este posibil ca forțele rusești să pregătească provocări după acest presupus atac. Comentariile lui Ignat vin după ce și alți oficiali ucraineni au negat miercuri după-amiaza că Kievul ar fi în vreun fel implicat în acest incident.