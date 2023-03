Serviciile secrete ruse scot imagini editate cu atacul „sabotorilor ucraineni”. Kremlinul anunță măsuri de securitate draconice VIDEO

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a publicat vineri, 3 februarie, o înregistrare video care ar arăta dovezi ale atacului mortal din două sate din regiunea Briansk, de la graniţa cu Ucraina, pe care Kremlinul l-a calificat drept act terorist şi care a fost pus pe seama unor „sabotori ucraineni”, informează agenția rusă TASS.

În imagini se văd două maşini ciuruite de gloanţe, mine şi un lansator de grenade de fabricaţie străină.

În interiorul maşinilor se văd şoferii morţi, îmbrăcaţi în haine civile.

Imaginile mai arată o mină fixată de un copac şi o alta amplasată pe sol. Judecând după marcaje, minele au fost produse în Germania, notează TASS.

Presa independentă rusă a remarcat că imaginile sunt editate. În prima filmare este o mașină Lada VAZ 2107 care are găuri de gloanțe în caroserie și geamurile sparte, în timp ce în cea de-a doua înregistrare se poate observa un autoturism Lada Niva care nu pare să fie avariată, doar cauciucurile sparte.

În ambele filmări, trupurile neînsuflețite ale presupuselor victime se află în mașini.

⚡️We finally got confirmation of the 2 dead civilians:

The FSB published a video from the Bryansk region after the infiltration of the 2 DRGs fighting for Ukrainian pic.twitter.com/XnSuRpQzyY