Vladimir Putin l-a trimis pe Steven Seagal la spital să viziteze victimele atacului terorist de la sala Crocus

Ministerul rus al Sănătății a postat joi, 28 mertie, fotografii cu actorul american Steven Seagal la Centrul Național Medical și Chirurgical Pirogov din Moscova, vizitând victimele atacului terorist comis de Statul Islamic asupra sălii de concete Crocus, scrie Kyivpost.com.

Seagal, căruia i s-a acordat cetățenia rusă în noiembrie 2016 și care l-a numit odată pe Vladimir Putin „unul dintre marii lideri ai lumii în viață”, a declarat că: „ceea ce s-a întâmplat a fost o tragedie teribilă care nu ar fi trebuit să se întâmple”.

Actorul în vârstă de 71 de ani le-a mulțumit celor trei moscoviți răniți pentru „curajul și perseverența lor”. „Cred că Rusia va servi drept exemplu și va lăsa lumea să înțeleagă că nu poți să faci asta oricărui popor și să rămâi nepedepsit. Mulțumesc medicilor pentru munca promptă pe care o fac, mă bucur să văd că pacienții se simt bine și se recuperează”.,” a mai spus Seagal.

🇷🇺⚡ Steven Seagal visited victims of the terrorist attack at Crocus City Hall

He thanked the doctors for their work and wished the patients a speedy recovery. pic.twitter.com/bqIuqMFIH3