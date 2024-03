Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a spus că „dacă se stabilește că în spatele atacului de la sala de concerte sunt teroriști ai regimului de la Kiev”, atunci ei trebuie „distruși fără milă, precum teroriștii”.

Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei, a scris într-un mesaj pe Telegram că „niciun tribunal şi nicio anchetă nu vor ajuta, dacă forţa nu este contracarată prin forţă, iar execuţiile totale ale teroriştilor şi represiunea împotriva familiilor acestora nu sunt contracarate prin morţi”.

Potrivit lui Medvedev, „teroriștii înțeleg doar de teroare. Niciun proces sau investigație nu va ajuta dacă forța nu este contracarată prin forță, iar decesele prin execuțiile totale ale terorismului și represiunile împotriva familiilor acestora. Aceasta este experiență mondială”.

„Dacă se stabilește că aceștia sunt teroriști ai regimului de la Kiev, este imposibil să tratăm altfel cu ei și cu inspiratorii lor ideologici. Toți trebuie găsiți și distruși fără milă, precum teroriștii. Inclusiv oficialii statului care au comis o asemenea atrocitate. Moarte pentru moarte", îndeamnă Medvedev.

În replică Mihailo Podoliak, consilier al președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, a scris pe Twitter următoarea declarație:

Ucraina cu siguranță nu are nicio legătură cu împușcăturile/exploziile din Sala Crocus (Regiunea Moscova, Rusia). Nu are niciun sens…

Ucraina luptă cu armata rusă de mai bine de doi ani. Și totul în acest război se va decide doar pe câmpul de luptă. Doar prin cantitatea de arme și decizii militare calitative. Atacurile teroriste nu rezolvă nicio problemă...

