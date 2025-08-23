Rusia construiește o nouă bază de spionaj în apropierea graniței de est a NATO

Rusia construiește o nouă stație de ascultare în regiunea Kaliningrad, aflată între două state membre NATO – Polonia și Lituania – potrivit unor imagini din satelit analizate de cercetători independenți.

Proiectul de investigație Tocinîi, specializat în documentarea conflictului ruso-ucrainean, a identificat, pe baza imaginilor captate în perioada martie 2023 – august 2025, o structură circulară de mari dimensiuni, despre care afirmă că ar putea fi un sistem de antene destinat culegerii de informații radio sau comunicații militare, scrie Newsweek.

Baza este situată în districtul Cerniahovsk, în apropiere de o bază aeriană utilizată de Flota Baltică a marinei ruse.

Ce este o CDAA și de ce contează

Potrivit Tocinîi, complexul seamănă cu un sistem de antene de tip CDAA (Circularly Disposed Antenna Array) – un tip de infrastructură folosit frecvent în perioada Războiului Rece atât de Statele Unite, cât și de Uniunea Sovietică.

Astfel de facilități permit interceptarea comunicațiilor radio, localizarea surselor de emisie și chiar comunicarea cu submarine aflate la mare distanță. În contextul actual, experții spun că Rusia ar putea folosi acest tip de tehnologie pentru a supraveghea comunicațiile militare ale NATO din Europa de Est și regiunea baltică.

Ads

#satellite images show a massive new antenna array under construction in #Kaliningrad, just 25 km from #Poland. A huge circular antenna system (CDAA), nearly 1.6 km across – far bigger than typical sites. Likely for SIGINT and electronic warfare – intercepting NATO comms,… pic.twitter.com/nkVO4WcFna — Ninjamonkey 🇮🇳 (@Aryan_warlord) August 23, 2025

Ce arată imaginile din satelit

Imaginile analizate sugerează că lucrările au început în martie 2023, iar până în august 2025 proiectul este aproape finalizat. Structura are un diametru estimat la peste 1.600 de metri – depășind dimensiunile cunoscute ale altor stații CDAA – și prezintă mai multe caracteristici asociate cu astfel de instalații.

Ads

Printre acestea: o configurație circulară cu puncte de excavare distribuite uniform, care ar putea susține antene verticale; o dezvoltare radială a excavațiilor dintr-un nod central – posibil trasee pentru cabluri subterane – și un perimetru de securitate bine delimitat.

Cercetătorii spun că locația a fost identificată în timpul unor analize de rutină, remarcându-se prin geometria neobișnuită, dimensiunile impresionante și poziționarea izolată.

Până în vara anului 2023, o mare parte a pădurii din jur fusese deja defrișată, iar lucrările la zidul perimetral erau în curs de desfășurare. În august 2025, se observau deja cel puțin șase cercuri concentrice și semne clare de activitate continuă la nivelul solului.

Reports emerged highlighting the construction of a large-scale antenna complex in Russia’s Kaliningrad Oblast, near the Polish border In a potential role in tracking NATO’s electronic communications. With the development of a Circularly Disposed Antenna Array (CDAA). pic.twitter.com/RNrvriQMxp — Valhalla (@ELMObrokenWings) August 22, 2025

Ads

Context strategic

Plasarea unui posibil sistem de tip CDAA în Kaliningrad este considerată „logică din punct de vedere strategic”, afirmă Tocinîi. Regiunea – o exclavă militarizată a Federației Ruse – oferă Kremlinului un punct de observație asupra comunicațiilor din spațiul estic al NATO și permite menținerea unui control operațional în Marea Baltică.

Astfel de instalații pot sprijini operațiunile de informații pasive, comunicațiile cu submarinele din Marea Baltică sau chiar din Atlanticul de Nord și se înscriu în doctrina rusă de război electronic.

Analiștii Tocinîi descriu baza drept „un posibil nod esențial în arhitectura rusească de intelligence și comunicații strategice”, sugerând că reprezintă o punte între tehnologia Războiului Rece și doctrina militară contemporană, axată pe negare, supraveghere și dominare informațională.

Ads