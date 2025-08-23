Rusia construiește o nouă bază de spionaj în apropierea graniței de est a NATO

Autor: Veronica Andrei
Sambata, 23 August 2025, ora 19:07
408 citiri
Rusia construiește o nouă bază de spionaj în apropierea graniței de est a NATO
Sistem de antene de tip CDAA/ FOTO:X@NextNewsNetwork

Rusia construiește o nouă stație de ascultare în regiunea Kaliningrad, aflată între două state membre NATOPolonia și Lituania – potrivit unor imagini din satelit analizate de cercetători independenți.

Proiectul de investigație Tocinîi, specializat în documentarea conflictului ruso-ucrainean, a identificat, pe baza imaginilor captate în perioada martie 2023 – august 2025, o structură circulară de mari dimensiuni, despre care afirmă că ar putea fi un sistem de antene destinat culegerii de informații radio sau comunicații militare, scrie Newsweek.

Baza este situată în districtul Cerniahovsk, în apropiere de o bază aeriană utilizată de Flota Baltică a marinei ruse.

Ce este o CDAA și de ce contează

Potrivit Tocinîi, complexul seamănă cu un sistem de antene de tip CDAA (Circularly Disposed Antenna Array) – un tip de infrastructură folosit frecvent în perioada Războiului Rece atât de Statele Unite, cât și de Uniunea Sovietică.

Astfel de facilități permit interceptarea comunicațiilor radio, localizarea surselor de emisie și chiar comunicarea cu submarine aflate la mare distanță. În contextul actual, experții spun că Rusia ar putea folosi acest tip de tehnologie pentru a supraveghea comunicațiile militare ale NATO din Europa de Est și regiunea baltică.

Ce arată imaginile din satelit

Imaginile analizate sugerează că lucrările au început în martie 2023, iar până în august 2025 proiectul este aproape finalizat. Structura are un diametru estimat la peste 1.600 de metri – depășind dimensiunile cunoscute ale altor stații CDAA – și prezintă mai multe caracteristici asociate cu astfel de instalații.

Printre acestea: o configurație circulară cu puncte de excavare distribuite uniform, care ar putea susține antene verticale; o dezvoltare radială a excavațiilor dintr-un nod central – posibil trasee pentru cabluri subterane – și un perimetru de securitate bine delimitat.

Cercetătorii spun că locația a fost identificată în timpul unor analize de rutină, remarcându-se prin geometria neobișnuită, dimensiunile impresionante și poziționarea izolată.

Până în vara anului 2023, o mare parte a pădurii din jur fusese deja defrișată, iar lucrările la zidul perimetral erau în curs de desfășurare. În august 2025, se observau deja cel puțin șase cercuri concentrice și semne clare de activitate continuă la nivelul solului.

Context strategic

Plasarea unui posibil sistem de tip CDAA în Kaliningrad este considerată „logică din punct de vedere strategic”, afirmă Tocinîi. Regiunea – o exclavă militarizată a Federației Ruse – oferă Kremlinului un punct de observație asupra comunicațiilor din spațiul estic al NATO și permite menținerea unui control operațional în Marea Baltică.

Astfel de instalații pot sprijini operațiunile de informații pasive, comunicațiile cu submarinele din Marea Baltică sau chiar din Atlanticul de Nord și se înscriu în doctrina rusă de război electronic.

Analiștii Tocinîi descriu baza drept „un posibil nod esențial în arhitectura rusească de intelligence și comunicații strategice”, sugerând că reprezintă o punte între tehnologia Războiului Rece și doctrina militară contemporană, axată pe negare, supraveghere și dominare informațională.

Alertă maximă în Polonia după ce o dronă militară s-a prăbușit în estul țării. Anunțul autorităților de la Varșovia VIDEO
Alertă maximă în Polonia după ce o dronă militară s-a prăbușit în estul țării. Anunțul autorităților de la Varșovia VIDEO
Un obiect care a lovit şi a ars un câmp de porumb în estul Poloniei era o dronă militară, potrivit concluziilor preliminare ale anchetei, a anunţat miercuri procurorul polonez care se ocupă...
Ucraina anunță pierderile Rusiei de pe front: peste 1 milion de soldați de la începutul invaziei
Ucraina anunță pierderile Rusiei de pe front: peste 1 milion de soldați de la începutul invaziei
Rusia a pierdut 1.075.160 de soldați în Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă din 24 februarie 2022, a anunțat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, citat de...
#Rusia, #baza spionaj, #granita nato, #Polonia , #Rusia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce ironie! Kasparov i-a spus lui Trump unde sa agate fotografia cu Putin, dupa momentul bizar de la Casa Alba
ObservatorNews.ro
Romania, maturata de furtuni. Un barbat si un copil, ucisi de vijelie pe Lacul Snagov. Alta victima in Arges
Adevarul.ro
Muncitori romani si nepalezi, bataie parte in parte intr-o fabrica din Baia Mare

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Adolescent de 16 ani, mort într-un accident produs de un șofer fără permis
  2. Prima-doamnă a Turciei, apel către Melania Trump: „Ridicați vocea pentru copiii din Gaza”
  3. O industrie de milioane. Rochiile de bal africane cuceresc lumea. „M-am simțit ca o prințesă”
  4. Rusia construiește o nouă bază de spionaj în apropierea graniței de est a NATO
  5. Scandalul CV-urilor. USR, acuzat că vânează posturi în companiile de stat
  6. Trump, nemulțumit de atacul Rusiei asupra unei fabrici americane din Ucraina. Planul privind garanțiile de securitate pentru Kiev ar putea fi gata până la sfârșitul săptămânii viitoare
  7. „Inelele de oțel” ale Vestului. Cum ar putea SUA și Europa să garanteze securitatea Ucrainei
  8. Tragedie în Argeș. Patru morți după ce un vehicul s-a prăbușit într-o prăpastie
  9. Tarifele lui Trump, soluție pentru deficitul uriaș al SUA? Cum arată estimarea Biroului pentru Buget al Congresului
  10. Taxa ascunsă de pe nota de plată a unui restaurant dintr-o zonă turistică. Cum erau furați clienții