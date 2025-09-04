Baza militară de sub Muntele Iamantau continuă să alimenteze speculații, în lipsa unor informații clare. Dar în spatele teoriilor despre extratereștri s-ar putea ascunde o realitate mult mai strategică.

Fostul președinte al Federației Ruse și vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a amenințat Statele Unite cu un atac nuclear, care va fi efectuat prin intermediul sistemului „Mână Moartă”. Analistul National Interest a explicat în ce buncăr secret s-ar putea ascunde sistemul rusesc pentru a răspunde la un atac american și a clarificat dacă americanii au un analog.

Un raport recent difuzat de postul american NewsNation, prin jurnalistul Ross Coulthart, susține că Marina Statelor Unite a informat conducerea superioară cu privire la facilitățile de la Muntele Iamantau din Rusia — cunoscut în cercurile informale drept „Zona 51 a Rusiei”. Informația vine în contextul în care președintele Vladimir Putin a sugerat, în mod repetat, că Federația Rusă dispune de tehnologii militare „unice”, ce ar putea fi dezvăluite dacă războiul din Ucraina escaladează.

Afirmațiile nu sunt neobișnuite. Președintele american Donald Trump a făcut remarci similare. Totuși, în timp ce în spațiul online domină teoriile conspiraționiste — inclusiv prezența unor presupuse ființe extraterestre — analiștii din domeniul securității consideră că baza Iamantau ar putea găzdui cercetări științifice și tehnologii militare de vârf, cu implicații reale pentru echilibrul strategic global.

Ads

Russia's Area 51 - Yamantau Mountain Base Russia has a secret base outside a town of Mezhgorye. They spent more than $6 Billion building it between the end of the Cold War and the 90s. The base has a special restricted access and no foreigner has ever visited it. it has… pic.twitter.com/UXSkziuP5S — Ashton Forbes (@JustXAshton) March 12, 2024

Un complex subteran de proporții neobișnuite

Situată în Munții Ural, în republica rusă Bașkiria, baza militară Iamantau este una dintre cele mai secrete instalații de apărare din lume. Ascunsă sub cel mai înalt vârf din sudul Uralilor (cu peste 1.600 de metri altitudine), construcția datează din perioada Războiului Rece și a fost inițiată în anii 1970, sub conducerea lui Leonid Brejnev.

Ads

Imagini din satelit apărute în anii ’90 au indicat o activitate extinsă de excavare, cu zeci de mii de muncitori implicați. În ciuda dificultăților economice din perioada post-sovietică, lucrările au continuat, ceea ce a atras atenția serviciilor de informații americane.

Estimările variază, dar unele surse sugerează că întregul complex militar ar putea acoperi o suprafață de până la 1.000 km², la o adâncime de până la 1.000 de metri sub pământ. Complexul dispune de căi ferate dedicate și beneficiază de legături rutiere și personal permanent. Orașul închis Mejgorie, din apropiere, deservește complexul și este inaccesibil publicului.

Oficial, un depozit. Neoficial, un centru de comandă nuclear?

Autoritățile ruse au oferit explicații contradictorii de-a lungul anilor: de la mină industrială, la depozit de alimente sau locație pentru protejarea valorilor naționale. Cu toate acestea, analiștii occidentali consideră că acestea sunt doar acoperiri. Proximitatea față de orașul Snejinsk (fost Celiabinsk-70), un centru-cheie pentru cercetarea armelor nucleare, sugerează un rol mult mai complex.

Ads

Potrivit unor rapoarte din surse americane, complexul ar putea funcționa ca un centru de comandă și control nuclear, asemănător bazei americane Cheyenne Mountain Complex din Colorado. Unii analiști merg mai departe, speculând că baza ar putea include și un sistem de tip „Dead Hand” (Mână Moartă) — un mecanism automatizat de retaliere nucleară în cazul pierderii contactului cu conducerea de la Kremlin.

Testare de tehnologii avansate și rezistență la atacuri nucleare

Fiind amplasat sub o formațiune geologică cu o compoziție bogată în cuarț, complexul Iamantau este, teoretic, rezistent la atacuri nucleare directe și la impulsuri electromagnetice. Acest lucru îl face ideal pentru menținerea comunicațiilor strategice în caz de conflict major.

În plus, izolarea subterană oferă un mediu optim pentru testarea unor sisteme de criptare avansată, inteligență artificială, tehnologii hipersonice sau măsuri de protecție împotriva atacurilor cibernetice. Surse din cadrul serviciilor de informații americane susțin că instalația poate susține până la 60.000 de persoane, cu infrastructură proprie de alimentare cu energie, apă și aer, fiind capabilă să funcționeze autonom în timpul unui conflict prelungit.

Ads

Yamantau mountain facility pic.twitter.com/cR2pQ1hxkQ — GiamMa-based researchers SDR R&D IoT (@giammaiot2) December 23, 2024

O provocare strategică pentru SUA

Complexul de la Iamantau adaugă un element de incertitudine în calculul militar global. Prin asigurarea capacității Rusiei de a menține comanda nucleară în orice condiții, el subminează conceptele de „lovitură preventivă” și complică negocierile privind controlul armelor, precum tratatul New START.

Într-un context global marcat de avansul armelor hipersonice și de amenințările cibernetice, existența unor astfel de centre ar putea accelera o nouă cursă a înarmării. Statele Unite analizează deja potențiale răspunsuri — inclusiv dezvoltarea de muniții capabile să penetreze buncărele adânci sau creșterea supravegherii spațiale.

Ads

Reacții în oglindă și proiecte americane ultra-secrete

Potrivit unor surse din industrie, compania americană Lockheed Martin este implicată într-un proiect extrem de costisitor și clasificat, despre care nici măcar acționarii nu cunosc detalii — un indiciu că Statele Unite își dezvoltă propriile tehnologii „unice”, posibil ca reacție directă la activitățile de la Iamantau.

Deocamdată, Pentagonul nu oferă detalii publice despre ceea ce știe. Iar în lipsa unor informații oficiale, teoriile despre extratereștri și alte scenarii fantastice continuă să circule, contribuind — paradoxal — la mascarea realității mult mai concrete: că baza de la Iamantau este un centru esențial în arhitectura strategică a Rusiei.

Baza Iamantau rămâne un simbol al continuității gândirii strategice ruse: supraviețuire, redundanță și dezvoltare tehnologică într-un context de confruntare prelungită cu Occidentul. Rusia se pregătește nu doar pentru prezent, ci și pentru un potențial conflict de generație nouă, în care tehnologia subterană ar putea conta la fel de mult ca forța de foc.

Ads