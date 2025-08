Baza rusească ce adăpostește submarine nucleare, afectată de tsunamiul provocat de cutremurul din Kamceatka

Imagini recente din satelit sugerează că baza navală Rîbacii, situată în extremul est al Rusiei, a fost avariată în urma cutremurului de magnitudine 8,8 produs marți, 29 iulie, în largul peninsulei Kamceatka. Este vorba despre una dintre cele mai sensibile locații militare din Federația Rusă, unde sunt staționate submarine nucleare de tip Borei, aflate sub comanda Flotei din Pacific.

Fotografiile, furnizate de compania americană Umbra Space, indică faptul că unul dintre debarcaderele folosite pentru acostarea navelor și submarinelor s-a rupt în două, fiind deplasat de valurile puternice generate de tsunamiul care a lovit coasta rusească la mai puțin de 15 minute de la seism.

Imaginile radar – obținute prin tehnologia Synthetic Aperture Radar (SAR), capabilă să pătrundă prin plafonul de nori dens care a acoperit regiunea în zilele de miercuri și joi – arată structura afectată înclinată, semn că s-a desprins parțial sau complet de platforma portuară de care era ancorată. Nu este clar, în acest moment, dacă vreun submarin se afla lângă debarcader în momentul impactului cu valul, dar experții nu exclud posibilitatea ca unele unități să fi fost avariate în mod indirect, lovindu-se de cheiuri în timpul valului seismic.

Kamchatka tsunami damaged pier at Rybachy nuclear submarine base — Telegraph

The base is home to most of Russia's Pacific Fleet's nuclear submarines, although the fleet is unlikely to have been damaged. https://t.co/000Dbr4LJm pic.twitter.com/nUxtV9LU7o