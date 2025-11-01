Rusia și-a bombardat propriul teritoriu de cel puțin 130 de ori în acest an. Ce s-a întâmplat

Autor: Adrian Zia
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 23:47
195 citiri
De ce și-a bombardat Rusia propriul teritoriu FOTO X/@TheWarAction

Forțele ruse și-au lovit propriul teritoriu cu bombe sau rachete de cel puțin 130 de ori de la începutul anului 2025, potrivit unei investigații de presă.

Armata Moscovei a lansat cel puțin 120 de bombe explozive, șapte bombe aeriene ghidate de înaltă precizie și trei rachete pe teritoriul rusesc în primele zece luni ale acestui an, a constatat publicația independentă ASTRA.

Cel mai recent incident ar fi avut loc pe 19 octombrie în satul Krasnaya Polyana, în regiunea Belgorod, care se învecinează cu provincia Harkov din nord-estul Ucrainei. Bomba nu a explodat și nu au existat victime, a relatat ASTRA, citând surse din cadrul serviciilor de urgență.

Astfel de incidente au fost legate de eforturile armatei ruse de a-și moderniza arsenalul de bombe „proaste” neghidate prin îmbunătățirea acestora cu aripi și sisteme de ghidare prin satelit, transformându-le efectiv în bombe planoare.

Acest lucru le permite piloților să le lanseze asupra țintelor din interiorul Ucrainei din spațiul aerian rusesc, ajutându-i să evite apărarea aeriană ucraineană. Din cauza imperfecțiunilor sistemului, însă, unele nu reușesc să atingă țintele și cad pe teritoriul rusesc, a relatat ASTRA.

Conform raportului, autoritățile ruse încearcă să ascundă astfel de incidente, dar, în cazurile în care există victime civile, acestea susțin de obicei că bomba a fost lansată de forțele ucrainene.

În 2024, au fost înregistrate cel puțin 165 de cazuri în care forțele ruse și-au bombardat neintenționat propriul teritoriu.

ASTRA, un serviciu de știri independent cu o mulțime de urmăritori pe rețelele de socializare, a fost fondat după începerea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia și este etichetat de Kremlin drept „agent străin”.

#Rusia, #bombardamente, #erori de bombardare , #Razboi Ucraina
