Rusia, sub conducerea autoritară a lui Vladimir Putin, a devenit un stat cu o economie militarizată, iar cheltuielile sale pentru apărare au atins cote inimaginabile. Astfel, bugetul total al Moscovei pentru sectorul militar depășește, în prezent, toate bugetele de apărare ale țărilor europene luate împreună. Potrivit unui raport al Financial Times, aceste cheltuieli s-au majorat cu 42% în 2024, ajungând la fabuloasa sumă de 13,1 de mii de miliarde de ruble (aproape 462 de miliarde de dolari), ceea ce înseamnă un efort financiar gigantic.

Pentru a pune aceste date în perspectivă, bugetele de apărare ale țărilor europene, inclusiv Regatul Unit și statele membre ale Uniunii Europene, au crescut cu doar 12% anul trecut, totalizând aproximativ 457 de miliarde de dolari. Așadar, cheltuielile Rusiei rămân semnificativ mai mari decât cele ale Europei, conform estimărilor Institutului Internațional pentru Studii Strategice (IISS).

Aceste cifre evidențiază, de asemenea, provocările majore cu care se confruntă Europa în fața amenințărilor externe, mai ales în contextul unei posibile scăderi a sprijinului american pentru Ucraina sau pentru securitatea europeană în general. În mod particular, fostul președinte american Donald Trump a fost un critic vocal al cheltuielilor SUA pentru apărarea Ucrainei și a cerut țărilor europene să contribuie mai mult la propriile lor apărări. În cadrul unui raport al Kiel Institute for the World Economy, s-a precizat că ajutorul american pentru Ucraina a ajuns la aproximativ 88 de miliarde de euro, o sumă cu aproape o treime mai mică decât cele 125 de miliarde de euro oferite de Europa.

Ads

America își reduce sprijinul

Trump a propus chiar ca aliații NATO din Europa să ajungă să cheltuiască 5% din PIB pentru apărare – o cerință care ar dubla aproape bugetele Rusiei pentru apărare. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat că, în cazul în care acest obiectiv ar deveni realitate, Europa ar depăși semnificativ cheltuielile Rusiei. În acest sens, IISS estimează că în 2025 Rusia va crește cheltuielile pentru apărare cu 13,7%, ceea ce ar însemna o sumă de 15,6 trilioane de ruble, aproape 7,5% din PIB-ul țării sau 40% din cheltuielile federale.

Aceste procente, deși dăunătoare pentru economia rusă, nu reprezintă o piedică insurmontabilă pentru Moscova în continuarea războiului. În schimb, în Europa, creșterea cheltuielilor militare întâmpină obstacole economice și fiscale. De exemplu, bugetul de apărare al Germaniei a crescut semnificativ cu 23%, ajungând la 86 de miliarde de dolari, însă acest salt a fost determinat parțial de fonduri speciale de apărare, iar sustenabilitatea acestui nivel rămâne un subiect de incertitudine. De asemenea, țările ca Marea Britanie și Franța au anunțat planuri de a-și crește cheltuielile, însă nu există încă claritate cu privire la termenii acestor creșteri.

Ads

În acest context, țări ca Estonia și Polonia au reușit să ajungă la nivele de cheltuieli semnificative, cu 4%, respectiv 3,25% din PIB, însă comparativ cu economiile mai mari ale Europei, sumele investite în apărare rămân mult mai mici. Chiar și atingerea unui obiectiv de 2% din PIB, stabilit de NATO, este o provocare pentru multe state europene. De aceea, este incert dacă Europa va reuși vreodată să atingă pragul de 5% din PIB pentru apărare, într-un context economic adesea fragil și cu constrângeri financiare semnificative.

Ads