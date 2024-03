Administratorii unui bar din Rusia, declarați ”extremiști și teroriști” și arestați. Tinerii riscă ani grei de închisoare VIDEO

Autorităţile ruse i-au desemnat drept ”extremişti şi terorişti” pe administratorii unui bar arestaţi recent cu privire la ”extremism LGBT”, primul dosar penal din acest motiv, în plină represiune a minorităţilor sexuale din Rusia, relatează AFP.

Potrivit unei notiţe a Serviciului rus de informaţii financiare, pe care AFP scrie că a consultat-o sâmbătă, Diana Kamilianova, în vârstă de 28 de ani, şi Aleksandr Klimov, în vârstă de 21 de ani, au fost plasaţi pe lista persoanelor declarate ”teroriste şi extremiste” - înainte de proces.

În noiembrie 2023, Curtea Supremă rusă a interzis ”mişcarea internaţională LGBT” ca ”extremistă”, o formulare vagă, care deschide uşa unor pedepse aspre

În baza acestei interdicţii, Diana Kamilianova şi Aleksandr Klimov, administratora şi, respectiv, directorul artistic al barului ”Pose” din oraşul Orenburg, au fost arestaţi în martie şi acuzaţi de ”extremism”.

Ei riscă zece ani de închisoare.

La 9 martie, poliţişti au efectuat, în timpul nopţii, o descindere în bar.

O înregistrare video a scenei surprindea persoane lungite pe jos, cu faţa la pământ şi cu mâinile pe cap.

Police raids on clubs suspected of being frequented by the LGBT community continue in Russia.

The owners of the club “Pose” in Orenburg were criminally charged for “organizing the activities of an extremist organization.” They're facing up to 10 years in prison.

This is the… pic.twitter.com/pQlHbkWqlV