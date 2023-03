Rusul condamnat pentru desenele anti-război ale fiicei sale a fugit din arest. Mesajul adolescentei: „Tată, ești eroul meu!”

Un bărbat rus care a fost reținut de poliție după ce fiica sa a desenat la școală desene anti-război a fost condamnat marți la doi ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de discreditarea forțelor armate ruse.

Însă, într-o întorsătură dramatică a evenimentelor, un purtător de cuvânt al tribunalului a declarat că bărbatul,

Bărbatul a fost condamnat marți la închisoare de un tribunal din Ieremev, localitate aflată la 300 de kilometri sud de Moscova, însă un purtător de cuvânt al instanței a declarat că acesta a reușit să scape din arestul la domiciliu în cursul nopții și că autoritățile nu știu unde se află acesta.

„Acuzatul nu a fost prezent la pronunțarea sentinței deoarece noaptea trecută a fugit din arestul la domiciliu”, a declarat acesta, potrivit unei înregistrări video din sala de judecată care a fost obținută de canalul independent de știri SOTA.

Moskaliov a fost separat de fiica sa Mașa (13 ani) după ce a fost plasat în arest la domiciliu la începutul acestei luni iar fata a fost dată în grija unui orfelinat local.

