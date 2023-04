Rusia pregătește legislația pentru confiscarea criptomonedelor. La cât se ridică activele cripto ale rușilor

Autoritățile ruse se pregătesc legislația confiscarea în masă a criptomonedelor.

Agențiilor de anchetă ar trebui să li se permită să deschidă ”portofele” sau conturi pentru a confisca criptomonedele, a declarat Madina Dolgiyeva, reprezentant al Departamentului principal de procedură penală al Procuraturii Generale a Rusiei, relatează Interfax.

Potrivit acesteia, nu este necesar să se facă modificări la legea de procedură penală - un decret guvernamental va fi suficient. Cu toate acestea, vor fi necesare modificări ale legii privind procedurile de executare, astfel încât, după confiscare, executorul judecătoresc să poată vinde criptomonedele.

La sfârșitul lunii ianuarie a devenit cunoscut faptul că autoritățile vor aloca până la 340 de milioane de ruble pentru a îmbunătăți sistemul de urmărire a tranzacțiilor cu criptomonede, inclusiv Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin și Dogecoin.

