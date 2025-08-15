Cine plătește pentru „prinții” lui Putin: salarii de sute de mii de lire sterline pentru meditațiile fiilor președintelui rus

O investigație recentă scoate la iveală detalii fără precedent despre cei doi fii ai liderului de la Kremlin și despre modul în care sunt finanțate luxul, educația și protecția acestora – toate învăluite în discreția regimului.

Pentru prima dată, imaginea presupusului fiu cel mic al lui Vladimir Putin – un băiat de șase ani cunoscut sub numele de Vladimir Jr. – a apărut în spațiul public, într-un context în care autoritățile ruse păstrează un secret absolut asupra vieții personale a președintelui.

Potrivit unei anchete conduse de activista anticorupție Maria Pevcik, apropiată de opozantul decedat Aleksei Navalnîi, cei doi copii ai lui Putin, Vladimir Jr. și Ivan (10 ani), beneficiază de educație privată într-un cadru exclusivist, în interiorul reședințelor prezidențiale. Meditațiile sunt susținute de profesori personali remunerați cu peste 26.000 de lire sterline lunar — echivalentul a peste 320.000 de lire pe an per profesor.

Profesori străini, reședințe izolate și bani de la cercul oligarhic

Investigația dezvăluie că cei doi profesori – Irene Ens, 36 de ani, din Germania, și Sofia Božić, 33 de ani, din Bosnia – se deplasează frecvent spre gările Uglovka și Akulovka, cele mai apropiate de complexul prezidențial din Valdai, unde se presupune că Putin petrece cea mai mare parte a timpului cu fiii săi și cu Alina Kabaeva, fostă gimnastă olimpică și parteneră de viață a liderului rus.

Reședința din pădure, menționează Pevcik, este protejată de un sistem antiaerian de ultimă generație și este deservită de o linie feroviară dedicată, folosită exclusiv de trenul blindat al președintelui.

Salariile profesorilor nu sunt plătite din veniturile oficiale ale lui Putin, ci prin intermediul unei companii numite Ena-Invest, deținută de Ghennadi Timcenko – un oligarh apropiat de președinte și considerat de critici drept „casierul” personal al acestuia. Conform aceleași surse, Timcenko ar fi contribuit și cu 4,6 milioane de lire sterline la finanțarea fundației Alinei Kabaeva, respectiv cu 4,2 milioane către o clinică asociată cu Maria Voronțova, fiica cea mare a lui Putin.

"Fondul comun": o schemă de finanțare paralelă

Ancheta Mariei Pevcik, intitulată „Fondul comun al lui Putin: cine plătește pentru luxul lui Putin și al Alinei Kabaeva”, conturează o rețea informală de finanțare în care oligarhii loiali regimului susțin cheltuielile personale ale liderului de la Kremlin, în paralel cu structurile oficiale ale statului.

Putin, care declară un venit anual de aproximativ 94.000 de lire sterline, nu ar putea acoperi legal astfel de sume – fapt care alimentează suspiciunile că o parte din averea lui reală ar fi ascunsă prin intermediul unor interpuși.

„Sistemul de corupție al lui Putin a fost gândit astfel încă de la primul său mandat și se dezvoltă într-un ritm amețitor”, susține Pevchikh, care a făcut publice inclusiv documente despre transferurile financiare către profesori și fundații.

Reședința din Valdai – stat în stat

Complexul din Valdai, aflat într-o zonă împădurită a Rusiei centrale, ar fi transformat într-un adevărat oraș paralel. Pe lângă locuințele destinate familiei, acolo se regăsesc o pistă de karting, un parc de joacă uriaș vopsit în culorile steagului ucrainean (galben și albastru), precum și facilități medicale și logistice.

Accesul este restricționat, iar zona de securitate care înconjoară domeniul ar avea o suprafață mai mare decât Malta.

Discreție totală, control absolut

Atât Vladimir Jr., cât și fratele său Ivan, născuți în 2019, respectiv 2014, nu apar în documente oficiale, iar Kremlinul evită constant întrebările referitoare la identitatea și viața de familie a președintelui. Informațiile care apar în presă provin din surse neoficiale, documente scurse și anchete jurnalistice independente, adesea publicate de organizații declarate „indezirabile” de către statul rus.

Deși autoritățile de la Moscova neagă existența unor astfel de beneficii sau legături între Putin și Kabaeva, indiciile conturează o realitate paralelă: un univers în care puterea politică, banii și discreția absolută construiesc o dinastie tăcută – una în care „prinții” sunt educați sub protecția rachetelor antiaeriene, în păduri păzite de loialitatea oligarhilor.

