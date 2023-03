Dezinformarea Rusiei în Moldova își atinge ținta. Percepția războiului ruso-ucrainean de către cetățenii Republicii Moldova devine tot mai distorsionată

Încet, dar sigur, numărul celor care cred în narațiunea Kremlinului, crește. Aceasta este una dintre concluziile unui sondaj realizat de Comunitatea WatchDog, care a avut drept scop evaluarea impactului dezinformării și propagandei în Republica Moldova, în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, potrivit Știri.md.

Peste 38% dintre respondenți susțin că că este ”o invazie nejustificată, în care nimeni nu a provocat Federația Rusă”, 26% dintre cei chestionați consideră că ”Rusia apără republicile populare din Donbas de atacurile Ucrainei”, iar peste 13% cred că este vorba de ”o operațiune de eliberare a Ucrainei de nazism”. Aproape 20% nu știu sau nu au vrut să răspundă la întrebare. Sociologii spun că la un an de la începutul războiului, încet, dar sigur, viziunea cetățenilor devine tot mai distorsionată.

"Descrește ponderea celor care califică situația drept o invazie nejustificată. A crescut cu 4% versiunea că Rusia apără republicile populare din Donbas. Relativ constantă rămâne ponderea celor, care consideră că e vorba de o operațiune de eliberare a Ucrainei de nazism," spune Vasile Cantarji, sociolog SBS Research.

Respondenții au mai fost întrebați cine poartă cea mai mare vină pentru provocarea războiului în Ucraina. 21% au răspuns că Vladimir Putin personal, peste 19% consideră că Federația Rusă, iar alți peste 19% cred că Statele Unite ale Americii.

Aproape 12% dintre intervievați cred că de vină este conducerea Ucrainei, circa 10% au spus că NATO, iar puțin peste 12% nu știu sau nu au răspuns. Totuși, întrebați cine are dreptate în acest conflict militar, aproape 38% dintre intervievați spun că dreptatea este de partea Ucrainei, iar peste 19% spun că Rusia este cea care are dreptate. În același timp, 26% spun că nimeni nu are dreptate, iar peste 14% nu au vrut să răspundă la întrebare.

Sondajul a fost efectuat telefonic în perioada 24 februarie - 3 martie, pe un eșantion de 1.000 de persoane. Cercetarea a fost realizată în cadrul proiectului „Evaluarea impactului dezinformării și propagandei toxice asupra opiniei publice din Republica Moldova”, implementat de Comunitatea WatchDog.MD cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

