Rusia susține că a doborât 20 de drone ale Ucrainei care vizau ținte din peninsula Crimeea VIDEO

Ministerul rus al Apărării a anunţat sâmbătă dimineaţa că a fost dejucată o tentativă de atac cu 20 de drone ucrainene care vizau ţinte în peninsula Crimeea, relatează AFP şi Reuters.

"În această noapte (de vineri spre sâmbătă), tentativa de atac terorist a regimului de la Kiev cu 20 de drone împotriva unor ţinte de pe teritoriul peninsulei Crimeea a fost dejucată", a indicat Ministerul rus al Apărării pe Telegram.

Paisprezece drone ucrainene au fost distruse de sistemele de apărare aeriană şi alte şase prin mijloace de război electronic, a precizat sursa citată.

Atacul nu a făcut victime şi nu a cauzat pagube materiale, a adăugat Ministerul rus al Apărării.

Occupied #Crimea was attacked by 20 drones at night

According to #Russian media, explosions were heard in Novoozernoye. pic.twitter.com/AzBWE91qNC