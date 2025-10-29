Dublura legendară a dictatorului Iosif Stalin a murit la 102 ani. A fost folosit inclusiv ca momeală în timpul conferinței de la Ialta din 1945

Autor: Veronica Andrei
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 17:40
351 citiri
Felix Dadaev, sosia lui Stalin, a murit la 102 ani FOTO captură video Youtube Poet Igor Țarev

Felix Dadaev, actorul care a servit drept dublură a liderului sovietic Iosif Stalin în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a murit la vârsta de 102 ani. Fostul locotenent-general al Armatei Roșii a fost înmormântat la Podolsk, în apropiere de Moscova, potrivit presei ruse.

Dadaev, un fost dansator și iluzionist, a fost recrutat de serviciile secrete sovietice la cererea directă a lui Stalin, în contextul temerilor liderului privind posibile tentative de asasinat. Sub supravegherea temutului șef al poliției secrete, Lavrenti Beria, Dadaev a fost instruit să-i imite vocea, gesturile și mersul dictatorului.

Timp de ani de zile, el a apărut în locul lui Stalin la parade militare, filmări de actualități și în cortegiile oficiale. Potrivit relatărilor sale, a fost folosit inclusiv ca momeală în timpul conferinței de la Ialta din 1945, unde Stalin, Winston Churchill și Franklin D. Roosevelt au discutat soarta Europei postbelice.

Rolul său a rămas un secret de stat timp de decenii — nici măcar soția și copiii săi nu au aflat despre misiune până după destrămarea Uniunii Sovietice. „Chiar și prietenii mei spuneau că semăn cu Stalin”, povestea Dadaev într-un interviu acordat după 1991. „După antrenamente și machiaj, diferențele erau minime – poate doar urechile mele erau puțin mai mici.”

Oficial, Dadaev fusese declarat mort în 1942, după ce fusese rănit pe front. NKVD-ul a folosit acest detaliu pentru a-i șterge urmele și a-l „recruta” în noul rol secret.

El a povestit că l-a întâlnit pe adevăratul Stalin doar o singură dată, pentru câteva minute. „Mi-a zâmbit și mi-a dat din cap, aprobator. A fost totul.”

Dadaev a fost unul dintre cei patru oameni care au servit drept dubluri ale lui Stalin, însă a rămas cel mai cunoscut și ultimul supraviețuitor dintre aceștia. Abia după căderea URSS identitatea sa a fost confirmată oficial.

Unii observatori au remarcat că, de-a lungul timpului, și alți lideri ruși, inclusiv Vladimir Putin, au fost subiectul unor zvonuri privind folosirea de sosii în aparițiile publice — afirmații care nu au fost niciodată confirmate.

