Putin intensifică epurarea militară cu arestarea celui de-al șaselea oficial din Ministerul rus al Apărării

Epurarea de către președintele rus Vladimir Putin a înalților funcționari militari a continuat săptămâna aceasta cu arestarea lui Andrei Belkov, directorul Companiei de construcții militare a Ministerului rus al Apărării.

Cel puțin șase oficiali militari ruși de rang înalt au fost reținuți de la sfârșitul lunii aprilie în cadrul „curățeniei“ declanșată de președintele rus.

Belkov, în vârstă de 46 de ani, este acuzat de abuz de putere în executarea unui ordin al apărării de stat, a relatat ziarul rus Kommersant, citând surse din agențiile de securitate. El a fost reținut pentru achiziționarea unui tomograf la un preț exagerat în timp ce era șeful unei alte direcții din cadrul Ministerului Apărării - Direcția principală de construcții militare pentru instalații speciale.

„Un dosar penal a fost deschis împotriva lui Andrei Belkov pentru abuz de putere în executarea unui ordin de apărare a statului. Cazul este gestionat de Ministerul rus al Afacerilor Interne”, a declarat joi o sursă pentru agenția de presă de stat Interfax.

Activitatea lui Belkov a fost supravegheată de fostul ministru adjunct al Apărării Timur Ivanov, care a fost arestat la 23 aprilie sub suspiciunea de luare de mită. De la arestarea lui Ivanov, alți cinci înalți funcționari din minister și din statul major, inclusiv Belkov, au fost reținuți de autorități.

Russia: Timur Ivanov's subordinate Andrei Belkov arrested. He is Director of Defense Ministry's Military Construction Company and is accused of procuring a CT scanner at an inflated price, indicating a plot of state funds embezzlement. https://t.co/6VztDH0ZzI pic.twitter.com/BVAt9OSnl2